“Non mi fido”: Thiago Motta sputa fuori il rospo e spiattella tutto in DIRETTA TV

L’allenatore della Juventus Thiago Motta comincia a vedere i primi frutti del suo lavoro. I bianconeri però si concedono ancora troppe pause

Le vittorie consecutive sono diventate tre, due in campionato e una in Champions League nella gara di andata dei play off. Le avversarie non erano di certo imbattibili, ma la Juventus di Thiago Motta sembra aver intrapreso un confortante cammino di crescita.

Nei successi contro Empoli, Como e Psv Eindhoven Locatelli e compagni hanno sempre sofferto e in qualche occasione anche goduto dell’appoggio della dea bendata, ma sono riusciti comunque a superare le difficoltà con grinta e concentrazione.

Il match più atteso era senz’altro quello contro gli olandesi trascinati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come l’ex interista Ivan Perisic. Proprio l’attaccante croato ha realizzato lo splendido gol del momentaneo 1-1 prima della rete decisiva firmata dal talento belga Mbangula.

Il 2-1 premia la Juventus ma non a tal punto da poter gestire in scioltezza la gara di ritorno in programma tra una settimana in Olanda. Al Philips Stadion ci sarà da soffrire e Thiago Motta ne è pienamente consapevole.

Thiago Motta, altro che serie positiva: il tecnico della Juve spiazza tutti

L’ex allenatore del Bologna si è presentato ai microfoni di Sky Sports nell’immediato dopo partita per commentare la gara contro il Psv e le sue parole hanno fatto da freno ai possibili eccessi di entusiasmo.

Il risultato, per quanto di misura, garantisce alla Juventus una percentuale di qualificazione agli ottavi di Champions pari al 66%. Motta però non si fida per niente di questo dato statistico: “La vittoria è solo un passo, ma manca ancora il ritorno, dove dovremo essere al livello per competere contro una buonissima squadra, Dovremo essere pronti a fare una grande prestazione”.

Juventus, il giudizio di Motta stravolge tutto: tifosi convinti

Per ciò che riguarda le prestazioni dei singoli il tecnico italo-brasiliano non sembra volersi sbilanciare con gli elogi: “Vlahovic sta molto bene come tutti quelli che sono entrati: Mbangula, Conceiçao, che ha fatto la giocata sul gol del 2-1 e lo stesso Thuram. Abbiamo bisogno di tutti: chi inizia deve farlo al massimo e chi entra deve mantenere o alzare il livello“.

La sensazione è che Thiago Motta non abbia ancora acquisito le dovute certezze in merito al rendimento dei suoi. Serviranno altre prove di livello per sancire la crescita definitiva della nuova Juventus targata Giuntoli.