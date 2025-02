Tragedia in A: “Devo operarmi” I Fuori da 2 ANNI, è completamente distrutto

Gli infortuni gravi in Serie A sono in netto aumento rispetto al passato. Uno di questi sta costando la carriera a un noto calciatore

Non si contano più, è un elenco quasi infinito quello del calciatori che rischiano la propria carriera a causa di infortuni particolarmente gravi. È un dato di fatto che da qualche anno a questa parte legamenti e tendini siano più sollecitati a causa dei tanti impegni presenti nell’arco di una stagione.

Si gioca tanto, quasi certamente troppo e il grido d’allarme è da tempo stato lanciato. Allenatori del calibro di Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti hanno denunciato i rischi sempre maggiori a cui vanno incontro i giocatori.

Limitandoci alla nostra Serie A nelle ultime stagioni un numero elevatissimo di calciatori ha dovuto saltare interi campionati per infortuni di estrema gravità. La percentuale rispetto a una ventina d’anni è aumentata a dismisura.

L’estate scorsa ad esempio due degli attaccanti più attesi, Gianluca Scamacca dell’Atalanta e Duvan Zapata del Torino, sono rimasti vittime di pesanti ko. Il primo rientrato qualche giorno fa si è fermato subito per un problema muscolare.

Serie A, gli infortuni aumentano: l’ultimo caso è un’Odissea

Il bomber colombiano invece non è ancora vicino al rientro il campo, così come un altro pilastro della squadra granata fermo addirittura da ben 16 mesi. Il Toro sembra perseguitato dalla sfortuna, visto che oltre a Zapata deve fare a meno da più di un anno del suo difensore più forte.

Senza questi gravi infortuni i granata di Vanoli avrebbero disputato una stagione diversa, potendo forse ambire a traguardi più ambiziosi di un’anonima metà classifica. Oltre a Zapata hanno dovuto rinunciare a un centrale di alto profilo come Peer Schuurs.

Serie A, quello del difensore è un vero calvario: altro ko

È fermo ai box da oltre un anno ma stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport l’ex centrale dell’Ajax potrebbe rimanere in tribuna per altri cinque mesi, operandosi nuovamente nel giro di poco tempo. L’ultima gara del difensore olandese risale infatti all’ottobre del 2023 quando nel corso della gara contro l’Inter rimediò la rottura del legamento crociato anteriore.

Da quel giorno per lui è iniziato un lungo calvario fatto di ulteriori problemi fisici che ne hanno reso impossibile il ritorno in campo. Schuurs ha la sensazione che il ginocchio si tenda all’indietro in modo innaturale e purtroppo è probabile che si debba ricorrere a una nuova operazione specialistica in Francia a Lione, sotto la supervisione del dottor Sonner-Cottet, esperto nel recupero da infortuni al ginocchio. Ricordiamo infine che il centrale granata ha già affrontato due interventi a Bologna e Londra.