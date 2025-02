Dal Milan, alla ‘margherita’: finisce a fare il PIZZAIOLO I “Non gioco più ma amo l’Italia”: e non è mica male

Una delle storie più curiose e divertenti riguarda un ex grande talento che ha giocato in Italia tra le file del Milan e del Parma

Nel mondo dello sport è una prassi ormai consolidata, diremmo quasi una tradizione. Quando un campione o comunque un protagonista di qualsiasi disciplina sportiva annuncia il ritiro dall’attività agonistica. dopo qualche tempo finisce nel dimenticatoio.

Nessuno o quasi infatti osserva con curiosità le sue scelte successive alla carriera da atleta. Nel mondo del calcio in particolare chi dopo aver appeso gli scarpini abbandona del tutto l’ambiente del pallone viene dimenticato definitivamente.

In realtà desta un certo interesse scoprire e conoscere le diverse attività che gli ex calciatori intraprendono dopo la fine della propria carriera. Qualcuno investe i guadagni in settori del commercio che garantiscono un certo ritorno economico.

La ristorazione ad esempio è uno dei più frequentati dagli ex calciatori. Qualcuno di loro però è talmente appassionato di cucina da diventare un mago tra i fornelli. Il caso più eclatante riguarda un ex giocatore della Roma dei primi anno ottanta.

Ex Milan, fare la pizza è meglio che giocare a calcio: i dettagli

Stiamo parlando di Roberto Scarnecchia, ex attaccante che con i giallorossi vinse due Coppa Italia e sfiorò lo scudetto nella stagione 1980-81. Dopo aver smesso di giocare si dedicò anima e corpo alla cucina tanto da diventare uno degli chef più apprezzati della Capitale.

A metà degli anni novanta il Milan acquistò dal Goteborg un talento indiscusso del calcio svedese, l’esterno mancino Jesper Blomqvist il quale dopo una sola stagione fu ceduto al Parma di Calisto Tanzi. A contatto con la città emiliana il giocatore scandinavo scoprì i sapori unici e il fascino della cucina italiana.

Ex Milan, in Europa il suo locale è tra i migliori

Tornato in Svezia a fine carriera, Blomqvist mise a frutto le conoscenze acquisite in Italia e decise di aprire un locale, una pizzeria, al centro di Stoccolma. Ebbene, dopo qualche anno di rodaggio il locale chiamato ‘450 gradi‘ è entrato nella classifica delle migliori 50 pizzerie europee stilata dal Gambero Rosso.

Un riconoscimento importante e ampiamente meritato per l’ex centrocampista che ha ricevuto di recente una serie di importanti riconoscimenti e apprezzamenti. Anche molti suoi ex compagni di squadra del Milan e dello stesso Parma hanno avuto modo di gustare la pizza margherita preparata da lui.