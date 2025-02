SI E’ ARRUOLATO NELL’ESERCITO: dalla finale Mondiale alla divisa, lascia il calcio e serve la PATRIA

Una decisione clamorosa quella presa da un’ex stella del calcio internazionale. Dal terreno di gioco è passato alla divisa da militare

Non tutti i grandi campioni della storia del calcio una volta appesi gli scarpini al chiodo hanno deciso di restare nell’ambiente del pallone, ovviamente con un ruolo diverso. Quello dell’allenatore è ancora oggi il mestiere più gettonato dagli ex calciatori.

Anche un incarico dirigenziale è ben visto, così come il passaggio dal terreno di gioco al piccolo schermo. Le emittenti tv pullulano di ex campioni che si scoprono all’improvviso brillanti ed efficaci commentatori.

Esiste poi un’ampia percentuale di ex atleti che viceversa, forse perché stanchi e delusi, si lasciano il passato calcistico alle spalle per iniziare un percorso completamente nuovo, una carriera del tutto estranea all’ambiente sportivo.

C’è chi è diventato imprenditore investendo quasi tutti i guadagni acquisiti nel corso della propria carriera. Altri si sono tuffati a capofitto nella ristorazione, ottenendo tra l’altro dei risultati più che lusinghieri.

Dai Mondiali di calcio all’esercito, la curiosa parabola di un ex campione

Nessuno però aveva mai preso fino ad ora la clamorosa decisione di intraprendere la carriera militare. In realtà esiste un calciatore attualmente in attività, l’attaccante sud coreano del Tottenham Son Heung-Min, che durante l’estate deve sottoporsi a un addestramento militare imposto dal governo del suo Paese.

Si tratta però di un caso del tutto isolato, esattamente come quello di un ex attaccante francese, campione d’Europa con il Chelsea nel 2012 e vice campione del Mondo con la Francia nell’estate del 2006 in Germania.

L’arruolamento spiazza tutti, l’addio è definitivo

Lui è l’ex stella dell’Olympique Lione e del Chelsea Florent Malouda, che al termine di una carriera di altissimo livello ha tentato senza grande fortuna di diventare allenatore. Non più tardi di qualche mese fa però ha preso una decisione a dir poco particolare.

Ad appena 44 anni compiuti da qualche settimana Malouda ha scelto di arruolarsi nell’esercito della sua Guyana francese con cui peraltro aveva giocato in nazionale a fine carriera attraverso la riserva cittadina, in qualità di ufficiale. Il quotidiano l’Équipe sottolinea come la riserva cittadina sia un sistema che permette a personalità di grande spessore che operano in diversi settori della società di offrire un contributo alla promozione dei valori e delle missioni dell’istituzione militare.