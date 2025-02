Stella della nazionale e… dell’HIP HOP: ha chiuso col calcio, ora canta la sua FEDE IN DIO

Il mondo del calcio e quello dello spettacolo sono da sempre strettamente intrecciati. Quest’ultimo caso ne è una plateale conferma

Sport e spettacolo, nel caso specifico calcio e musica: da sempre un binomio quasi inscindibile, in particolare negli ultimi anni. E non parliamo della semplice passione che molti protagonisti del mondo del pallone coltivano per la musica, ma di un vero e proprio coinvolgimento diretto.

Non è un mistero ad esempio che uno dei talenti più luminosi e in parte discussi del nostro campionato, l’attaccante del Milan Rafael Leao, si dedichi con un certo successo alla musica rap, per la quale ha inciso già due album.

Il geniale esterno lusitano non ha mai nascosto di possedere una certa sensibilità musicale e in particolare per i ritmi dell’hip hop. Le sue amicizie al di fuori del campo di calcio sono soprattutto cantanti e interpreti di vari generi.

Anche altri giocatori in attività ogni tanto si divertono a mettere alla prova le proprie capacità artistiche con risultati complessivamente accettabili. C’è però un ex grande attaccante, conteso anche da alcuni club italiani, che nel suo Paese sta spopolando.

Dal pallone all’hip hop, il successo è garantito lo stesso

In molti ricordano le movenze felpate, simili a quelle di un saltatore in lungo, di un centravanti sudamericano che soprattutto in un determinato periodo della sua carriera ha messo a ferro e fuoco le difese dei principali club europei.

I suoi gol, tanti e spesso spettacolari, attirarono una decina d’anni fa l’attenzione delle squadre più blasonate del Vecchio Continente, comprese le grandi del calcio italiano. Alla fine però il suo approdo in Serie A non si concretizzò.

Il calcio è solo un ricordo, ora c’è solo la fede in Dio

Dal 2012 al 2015 fu la stella del Porto e della Nazionale colombiana, Jackson Martinez. Con i suoi 92 gol in oltre 140 partite disputate finì sul taccuino di tutti i direttori sportivi più importanti. A ventinove anni fu acquistato dall’Atletico Madrid, club nel quale non riuscì a ripetere le gesta lusitane.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Martinez ha abbandonato il mondo del calcio per dedicarsi alla musica, nel suo caso utilizzata come veicolo straordinario per diffondere la sua fede in Dio. Di recente ha anche pubblicato il suo primo album hip-hop, riscuotendo un discreto successo. C’è vita oltre il pallone…