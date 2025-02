SIAMO QUARTI e non lo dice nessuno I DAL SUO ARRIVO, otto match senza sconfitte e passo da Champions, ma si parla di crisi

In campionato tutto è ancora aperto, anche la corsa alla conquista dell’Europa. Coinvolte le grandi della Serie A, nessuna esclusa

Quando mancano quattordici giornate al termine del campionato di Serie A nessun obiettivo è già virtualmente assegnato. Dallo scudetto ai posti in Champions League passando per le altre competizioni europee fino alla lotta per la salvezza, tutto è ancora in ballo.

Forse solo due squadre, Monza e Venezia, sono vicine a salutare la massima serie ma per il resto tutte sono ancora pienamente coinvolte all’inseguimento dei rispettivi obiettivi. Anche chi sembrava tagliato fuori da tutto qualche mese fa è rientrato decisamente in gioco.

Si può fare l’esempio del Bologna, partito con il freno a mano tirato ad inizio stagione e ora rilanciatosi nei quartieri alti della classifica. La stessa Fiorentina ad esempio dopo un avvio di campionato quasi disastroso ha inanellato una serie di otto vittorie consecutive che l’hanno portata in piena zona Champions.

Il caso più lampante però è quello della Roma: la squadra giallorossa dopo il ko casalingo contro il Bologna che ha portato all’esonero di Ivan Juric era scivolata al 15/o posto in classifica, a un passo da una drammatica zona retrocessione.

Serie A, la rimonta che non ti aspetti: è cambiato tutto

La netta inversione di tendenza è arrivata grazie all’avvento di Claudio Ranieri, tornato ad allenare dopo l’addio al calcio annunciato la scorsa primavera. Il tecnico testaccino non ha saputo dire di no alla richiesta d’aiuto della sua squadra del cuore e a metà novembre ha fatto ritorno a Trigoria per la terza volta.

Limitandoci all’analisi dei risultati ottenuti in campionato, nelle dodici gare disputate sotto la guida di ‘Sir’ Claudio la Roma ha conquistato 21 punti, per una media di poco inferiore ai due punti a partita.

Serie A, i colpi di scena sono dietro l’angolo: il merito è soltanto suo

Dybala e compagni hanno vinto sei volte a fronte di tre pareggi e altrettante sconfitte. L’unico vero black out è rappresentato finora dal disastroso secondo tempo di Como quando i lariani di Fabregas realizzarono due gol negli ultimi istanti della gara.

Stilando una classifica relativa al suddetto segmento di gare la Roma in queste fatidiche dodici gare occupa virtualmente il 4/o posto in classifica alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta. I giallorossi hanno fatto meglio di Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina, un percorso degno della qualificazione in Champions League.