Sei voluto restare? E allora farai la MUFFA IN PANCHINA I Tutte le partite in tribuna: non giochi mai, per te sarà un inferno fino a Giugno

Il mercato di gennaio si è chiuso senza che tutte le trattative siano andate in porto. Una in particolare ha scatenato polemiche

È stato quello di gennaio un mercato molto più movimentato e ricco di colpi di scena di quanto ci si potesse immaginare. A recitare la parte del leone è stato senza ombra di dubbio il Milan che ha messo a segno dei colpi di alto livello, soprattutto in attacco.

Grazie agli arrivi di Santiago Gimenez, Joao Felix e dello stesso Sottil dalla Fiorentina il reparto avanzato dei rossoneri ha cambiato radicalmente volto offrendo al tecnico Sergio Conceicao una serie di opzioni tali da fare invidia a tutti gli allenatori di Serie A.

Il Diavolo è salito in cattedra, ma non è stata l’unica società ad investire su calciatori di grande rilievo. Anche nella zone basse della classifica si è assistito a parecchi movimenti sia in entrata che in uscita.

Il Como ad esempio ha investito qualcosa come 50 milioni di euro, una cifra di gran lunga superiore al budget dei club che lottano per la salvezza. Ci si aspettava molto di più da alcune società che viceversa hanno movimentato assai poco.

Resterà per sempre in panchina, la decisione è presa

Tra queste c’è il Genoa che invece ha scelto la strada della continuità e del consolidamento della rosa a disposizione di Patrick Vieira. I rossoblù possono vantare sette lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto che costa la retrocessione in Serie B.

Un margine tutto sommato rassicurante che mette al riparo il Grifone dalle brutte sorprese. Lo scorso fine settimana i liguri hanno conquistato un prezioso pareggio su un campo difficile come quello del Torino. Le polemiche però in casa Genoa rischiano di deflagrare presto.

Non giocherà più, l’allenatore gliel’ha detto a brutto muso

Il ‘casus belli’ rischia di diventare a breve giro di posta Mario Balotelli che a dispetto delle previsioni formulate da molti esperti di mercato è rimasto in Liguria. Super Mario era in trattativa con alcuni club anche di Serie A, ma alla fine non se l’è sentita di lasciare il Grifone ad appena tre mesi dal suo arrivo.

Il problema è che Patrick Vieira non intende tornare indietro sulle sue decisioni: l’attaccante bresciano nei suoi piani è a malapena una riserva, anche molto marginale rispetto ad altri giocatori. Secondo alcuni rumors l’ex centrocampista francese e Balotelli avrebbero avuto un confronto piuttosto acceso, nel quale Vieira gli avrebbe detto di mettersi l’anima in pace.