E’ finita, per te non c’è più spazio al Milan: TE NE DEVI ANDARE I Ibra non ci gira intorno: deve fare le valigie e basta

Il Milan ha svolto un ruolo di primo piano nel mercato di gennaio. In queste ultime ore però è scoppiato un caso che preoccupa la dirigenza

Una campagna acquisti da urlo, una serie di rinforzi di altissimo livello per tentare una rimonta in classifica sempre molto difficile ma tutt’altro che impossibile. Del resto grazie ai nuovi pesanti innesti il Milan ha acquisito una dimensione diversa e una competitività sconosciuta fino a qualche settimana fa.

Ora Sergio Conceicao non ha più alibi, soprattutto alla luce dei rinforzi che la società gli ha messo a disposizione. Il quarto posto è ancora lontano ma con ancora 14 giornate da disputare tutto può ancora succedere.

La società ha fissato nella qualificazione in Champions League l’obiettivo stagionale da centrare e adesso alla luce delle operazioni realizzate da Ibrahimovic e Moncada a gennaio questo traguardo è diventato molto più alla portata del Diavolo.

A proposito di Ibrahimovic, l’ex attaccante svedese rispetto ai primi mesi della stagione ha assunto un ruolo molto più centrale e determinante all’interno della società e le ultime decisioni prese lo confermano.

Milan, Ibrahimovic non ne può più: la decisione è imminente

Se la prima squadra sta iniziando a carburare, come dimostrano gli ultimi risultati positivi conseguiti tra campionato e Coppa Italia, quello che proprio non va è ‘Milan Futuro‘. Per chi non lo sapesse si tratta della seconda squadra del club.

Proprio come la Next Gen della Juventus, anche ‘Milan Futuro‘ disputa il campionato di Serie C. In questo momento però gli Under 23 rossoneri non stanno offrendo il rendimento sperato ad inizio stagione e occupano il terzultimo posto in classifica.

Ibrahimovic, non si può fare diversamente: la crisi è irreversibile

Sabato scorso era in programma la 26/a giornate e la squadra allenata dall’ex difensore Daniele Bonera è stata sconfitta con un perentorio 2-0 dalla Lucchese, una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Un ko dalle conseguenze nefaste che ha messo seriamente in discussione il ruolo del tecnico.

Bonera infatti non gode più della fiducia illimitata da parte del management milanista. Anzi, a quanto pare proprio Ibrahimovic non più tardi di qualche ora fa avrebbe effettuato un sondaggio decisamente concreto con Alberto Bollini, attuale allenatore della Nazionale italiana Under 2019. La FIGC però non ha dato il via libera a Bollini per approdare a Milan Futuro. Ibra dovrà forse cambiare obiettivo.