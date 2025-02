“Ma quale vacanze, chissà cosa c’è sotto”: nessuna smentita dalla Roma, il post dice tutto | Viene a galla e si alza un polverone

La decisione di Claudio Ranieri di concedere qualche giorno di riposo a due pezzi da novanta dello spogliatoio ha scatenato un putiferio

Nonostante la vittoria di misura ottenuta al Penzo contro il Venezia il clima che si respira in casa Roma non è proprio dei migliori. In particolare sono le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri alla vigilia del match contro i lagunari ad aver scatenato il putiferio in tutto l’ambiente.

L’allenatore testaccino ha sottolineato come a causa delle rigide restrizioni imposte dal settlement agreement, l’accordo privato tra il club giallorosso e la UEFA necessario a garantire il rientro della società nei parametri del Fair Play Finanziario, i prossimi mesi saranno all’insegna di una drastica frenata degli investimenti in sede di mercato.

Un annuncio che ha avuto l’effetto di una doccia gelata sulle speranze dei tifosi giallorossi, che speravano in un rilancio in grande stile in vista del prossimo anno. Invece la Roma dovrà realizzare una drastica spending review che prevede la rinuncia, tra cessioni e addii a parametro zero, ad almeno una decina di giocatori.

C’è un altro segmento delle dichiarazioni di Ranieri che ha scatenato il putiferio tra i tifosi romanisti e riguarda la famosa mini ‘vacanza’ concessa a due leader dello spogliatoio come Mats Hummels e Leandro Paredes.

Roma, la tempesta dopo la ‘vacanza’? Trigoria è una polveriera

“Li faccio riposare per qualche giorno, ne avevano bisogno“, le parole dell’allenatore romano che hanno mandato su tutte le furie i sostenitori giallorossi. Ad innescare la polemica è stato soprattutto il termine ‘vacanza’ che in effetti stona con l’attività di un calciatore.

Al di là di queste sfumature lessicali, la sostanza è che a due giocatori è stato concesso un privilegio non di poco conto, tra l’altro a pochi giorni di distanza dalla bruciante eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan.

Ranieri, il post su Instagram lascia i tifosi senza parole

Sta di fatto che poche ore dopo la sfida di Venezia vinta dai giallorossi grazie a un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala, proprio Mats Hummels ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui appare disteso e rilassato mentre passeggia per le vie di Roma

“Guardo i ragazzi giocare una buona partita e ottenere un’importante vittoria in trasferta“, il messaggio pubblicato dal forte difensore tedesco. Migliaia di commenti hanno invaso il suo account, tra ironia e qualche pesante allusione. “Chissà cosa c’è sotto, altro che vacanza“, sottolinea un follower. Presto, forse, sapremo la verità.