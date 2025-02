“RISPETTATE I MIEI CALCIATORI”: bordata in press conference I “Manderemo una lettera all’AIA”

Il calcio italiano somiglia ormai a un vulcano che sta per eruttare. I rapporti tra club e arbitri ha raggiunto ormai livelli insostenibili

L’ultimo fine settimana per gli arbitri è stato un’autentica Caporetto. Sono stati talmente tanti e gravi gli errori commessi dai direttori di gara e dagli addetti al VAR da scatenare le proteste di quasi tutti i club del nostro campionato.

Perfino i quotidiani sportivi hanno sottolineato l’enormità delle sviste commesse dai fischietti in queste ultime giornate. E non è un caso che forse per la prima volta da molti anni a questa parte quasi tutti i club più blasonati del nostro calcio hanno avuto di che lamentarsi.

Di certo non è un momento favorevole per l’Associazione Italiana Arbitri che deve fare i conti con un complessivo scadimento della qualità e della competenza dei suoi associati. Del resto i vari Collina, Braschi, Orsato, Rizzoli e altri non ci sono più e i loro eredi non sembrano essere alla loro altezza.

L’introduzione della cosiddetta moviola in campo, vale a dire il VAR, invece di semplificare il lavoro degli arbitri lo ha complicato aumentando tra l’altro i dubbi e le perplessità di dirigenti e allenatori in merito alla tanto auspicata uniformità di giudizio.

Arbitri, è scontro frontale: la denuncia è chiarissima

Tornando all’ultimo turno di campionato su quasi tutti i campi si sono verificati dei fatti quanto meno dubbi o comunque discutibili. Al Castellani di Empoli ad esempio durante la sfida tra i padroni di casa e il Milan sono finiti sotto la lente d’ingrandimento due episodi.

In primis la mancata espulsione dell’empolese Cacace responsabile di un brutto fallo ai danni di Kyle Walker e soprattutto l’espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione quando in realtà aveva commesso un intervento scorretto ai danni di un giocatore, Colombo, pescato in posizione di fuorigioco.

Arbitri, la rabbia in conferenza stampa: così non si può andare avanti

Qualche giorno fa è intervenuto da Milanello in conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic: il super consulente di Gerry Cardinale e ormai plenipotenziario del Milan ha lanciato accuse molto pesanti nei confronti degli arbitri.

“Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l’arbitro. A metà tempo ho chiesto rispetto all’arbitro per i giocatori del Milan. Sono stupito che i miei giocatori non abbiano reagito in maniera più decisa dopo quel brutto fallo ai danni di Walker, una situazione fuori controllo: se va male questo giocatore rischia di non giocare per un anno“. E non finisce qui: “Tomori prende il secondo giallo e viene espulso ma c’era un fuorigioco prima. Per noi non è accettabile e manderemo una lettera all’AIA“. Il Milan va alla guerra contro il sistema arbitrale.