“Vorrei spenderle, adesso…”: Inzaghi, confessione alla stampa e gode: “Cose contro me”

Simone Inzaghi molto polemico dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Il tecnico dell’Inter lancia velate accuse, tifosi spiazzati

Un riscatto immediato, anche se giunto al termine di novanta minuti molto sofferti. L’Inter nella rivincita contro la Fiorentina disputata tra le mura amiche del Meazza ha piegato i viola di misura conquistando tre punti di vitale importanza nella corsa scudetto.

Il 2-1 con il quale i nerazzurri campioni d’Italia hanno superato la squadra di Palladino è però segnato da un clamoroso e per certi versi inaccettabile svarione arbitrale: il calcio d’angolo da cui nasce il primo vantaggio dell’Inter, vale a dire l’autogol di Pongracic, viene assegnato dal direttore di gara nonostante il pallone fosse nettamente uscito dal campo in precedenza.

Niente da dire invece sullo sviluppo della gara che ha visto l’Inter esercitare un predominio costante per quasi tutti i novanta minuti. Lautaro Martinez e compagni hanno infatti sfiorato il gol in più occasioni e messo ripetutamente in allarme la difesa viola.

Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che ha voluto sottolineare la prova di forza e di orgoglio dei suoi ragazzi, appena tre giorni dopo il pesante ko incassato al Franchi.

Inter, Simone Inzaghi sbotta: tifosi al settimo cielo

“Non posso che fare i complimenti alla squadra che dopo una sconfitta di quelle dimensioni ha saputo reagire immediatamente. Era fondamentale – ha sottolineato Inzaghi – conquistare i tre punti per avvicinarci al Napoli. Ora possiamo affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni“.

L’ex allenatore della Lazio si è poi rivolto anche ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra: “Sono stati meravigliosi, così come i ragazzi. Non era una partita facile, conosciamo il valore della Fiorentina“.

Inter, Inzaghi contro tutti: le parole che non ti aspetti

Dulcis in fundo il trainer nerazzurro ha lanciato qualche frecciata in direzione di chi non ha lesinato critiche nei suoi confronti ed elogiato apertamente Marko Arnautovic autore del gol della vittoria: “Vorrei spendere due parole per lui: è molto importante nello spogliatoio e anche in campo. Sono davvero felice per questo gol, se l’è meritato tutto“.

Infine l’ultima allusione relativa alle polemiche aizzate da una parte della critica: “Sono molto soddisfatto della prova dei miei. In questi giorni abbiamo recuperato e ascoltato poco cosa si diceva, ovvero cose contro di me“.