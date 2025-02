“Non è un mio problema”: Conte durissimo, sbotta e alza un muro: “Si rischia il motore così”

Antonio Conte è a dir poco furioso dopo il sofferto pareggio ottenuto al Maradona contro l’Udinese. Il tecnico ne ha davvero per tutti

Un pareggio, il secondo consecutivo, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Napoli. La squadra azzurra resta al comando della classifica anche dopo il deludente 1-1 casalingo contro l’Udinese ma tutti speravano in una vittoria con cui allungare il passo sull’Inter campione d’Italia.

Al Maradona Lukaku e compagni hanno disputato una gara ben al di sotto dei loro abituali standard di rendimento. Anche per merito, va sottolineato, dei bianconeri friulani che in più occasioni hanno addirittura sfiorato il colpaccio.

Alla fine gli ospiti hanno portato a casa un punto ampiamente meritato mentre il Napoli non può fare altro che incassare il secondo pareggio consecutivo. Come contro la Roma gli azzurri sono andati in vantaggio per poi subire un’inaspettata rimonta.

Al termine della gara c’era grande attesa per la consueta conferenza stampa di Antonio Conte: il tecnico salentino qualche giorno fa aveva smentito con decisione qualsiasi alterco con società e dirigenti in merito al tema mercato.

Antonio Conte è un fiume in piena, dichiarazioni di fuoco

Di certo però la cessione di Kvarateskhelia e soprattutto il mancato acquisto di un sostituto di alto livello hanno tolto il buon umore all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Presentatosi in sala stampa davanti ai microfoni dei giornalisti, Conte ha difeso a spada tratta i giocatori.

“Questi ragazzi – ha esordito il trainer salentino – stanno facendo cose straordinarie. Prendiamoci il buono di questa partita e della classifica in generale, altrimenti rischiamo di andare fuori giri. È normale pareggiare contro l’Udinese“.

Napoli, dichiarazioni a sorpresa: le parole spiazzano i tifosi

Conte non sembra rammaricarsi più di tanto. Anzi, spende parole di elogio nei confronti di chi è sceso in campo, anche coloro che sono entrati a partita in corso: “La nostra idea consiste nel mettere pressione all’avversario e tenere la palla il più possibile. Dalle statistiche meritavamo di più, ma ci sta“.

Infine, la difesa del gruppo e la stoccata rivolta forse alla società: “Non posso chiedere oltre ai ragazzi, altrimenti si rischia di mandare la macchina fuori giri e di rompere il motore. Se poi qualcuno è deluso da due pareggi, non è un problema mio“.