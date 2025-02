“INTER IN SERIE C: clamoroso annuncio ufficiale, ora Marotta deve studiarsi tutte le carte “

I tifosi dell’Inter sono in ansia: è possibile che il club nerazzurro corra il rischio di una doppia retrocessione dalla A alla Serie C

Non si può ancora parlare di crisi, ma il momento attraversato dall’Inter non è certamente tra i più esaltanti. Al netto dei risultati in campo, spesso legati fattori imprevedibili, a destare una certa preoccupazione tra i tifosi sono alcune vicende in grado di condizionare il futuro del club.

In primis l’ormai annosa vicenda dei rapporti con alcune frange del tifo ultras del Meazza. L’inchiesta della Procura di Milano procede spedita e alcune novità di rilievo potrebbero emergere a breve, già nelle prossime settimane.

I dirigenti nerazzurri hanno tenuto a rassicurare i tifosi. Anche di recente il presidente e amministratore delegato Beppe Marotta si è dichiarato sereno e fiducioso sull’esito di questa indagine: “L’Inter non ha niente da temere. Stiamo collaborando attivamente con la magistratura, la società è parte lesa“.

Non c’è solo l’indagine sugli ultras a far temere i sostenitori nerazzurri per il futuro del club. Lo stato di salute economico-finanziario della società non è proprio dei migliori: circolano a tal proposito alcune indiscrezioni legate ad un possibile disimpegno dell’attuale proprietario, il fondo americano Oaktree.

Inter, decisione irreversibile: c’è l’annuncio ufficiale

Per fortuna dei tifosi interisti si tratta solo di rumors che i manager del gruppo statunitense hanno smentito con decisione: Oaktree ha intenzione di restare saldamente alla guida dell’Inter garantendone la continuità aziendale ad alti livelli.

In questo continuo ondeggiare tra indiscrezioni e mancate conferme c’è anche una certezza, una notizia ufficiale sancita dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo.

Inter, la Serie C è una realtà: raggiunte le altre big

L’annuncio riguarda infatti la partecipazione dell’Inter al campionato di Serie C attraverso una propria formazione Under 23. Proprio come le altre grandi del nostro campionato, dal Milan all’Atalanta passando per la Juventus.

Sono stati proprio i bianconeri a fare da apripista con la creazione della cosiddetta ‘Next Gen’, la squadra che la società ha deciso di costituire con l’obiettivo di far emergere e crescere i talenti migliori. Un lavoro che ha prodotto e continua a produrre risultati di grande rilievo. L’Inter vuole seguire l’esempio lasciato dalla sua più grande rivale.