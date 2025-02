FUORI DA QUI: non sei gradito nello spogliatoio I Pazzesco alla Juventus: zero rispetto per la storia

Grazie alle ultime due vittorie contro Empoli e Como la Juventus è tornata in zona Champions. Ciononostante circolano voci inquietanti

Il mercato di gennaio ha portato in dote alla Juventus un giocatore che in quattro e quattr’otto ha spedito Dusan Vlahovic in panchina e regalato due vittorie consecutive firmando quattro gol nelle gare contro Empoli e Como.

Stiamo parlando, per chi non l’avesse capito, di Kolo Muani, il ventisettenne centravanti francese arrivato a Torino in prestito dal Paris Saint Germain e che come rivelato da Claudio Ranieri era pure nel mirino della Roma.

Detto questo nonostante i due successi consecutivi il clima che si respira dalle parti della Continassa continua a non essere dei migliori. Per ritrovare serenità e fiducia nel progetto targato Thiago Motta servirà una serie consecutiva di risultati e prestazioni di alto livello.

Un momento chiave di tutta la stagione è senza dubbio la sfida di andata e ritorno contro il PSV Eindhoven valida per i playoff di Champions League. L’imperativo categorico è il superamento del turno con relativo approdo agli ottavi di finale.

Juventus, spogliatoio in subbuglio: non lo vogliono più

Nel frattempo è deflagrata una nuova assurda polemica, una vicenda che getta un’ombra inquietante sullo spirito e la mentalità con le quali la ‘nuova’ Juventus intende affrontare le tante sfide che l’attendono d’ora in avanti.

A svelare un retroscena che a molti tifosi bianconeri ha fatto drizzare i capelli in testa è un giornalista e opinionista da sempre molto vicino alle vicende di casa Juventus, vale a dire Luca Gramellini.

Juventus, il retroscena fa infuriare i tifosi: è tutto vero

Il noto opinionista, che peraltro non ha alcun legame di parentela con il celebre conduttore televisivo e grande tifoso del Torino Massimo Gramellini, ha rivelato una notizia non proprio esaltante attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account X.

La ‘vittima’ di questo assurdo scenario è una bandiera juventina come Giorgio Chiellini, l’ex pilastro della difesa tornato in bianconero con il ruolo di Head of Football Institutional Relations. “Mi era stato chiesto di non riferirne vista la delicatezza dell’argomento, ma dal momento che è uscito da altre fonti posso confermare che la presenza di Giorgio Chiellini all’interno dello spogliatoio non è gradita da parecchi giocatori“.