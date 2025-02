Inter, scandalo e bancarotta: la holding cola a picco | la dirigenza l’ha appena saputo

Ancora problemi economici per l’Inter. Il club campione d’Italia fatica a trovare un equilibrio nei conti, scatta l’allarme tra i tifosi

Non c’è pace per l’Inter e per i suoi tifosi. Il club nerazzurro oltre a qualche inquietante passaggio al vuoto sul terreno di gioco deve fare i conti con problemi e difficoltà di natura economica che rischiano di condizionarne il futuro.

Nonostante il lavoro encomiabile e di alto profilo portato avanti dalla dirigenza, dal presidente e amministratore delegato Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, i conti dalle parti di Piazza della Liberazione non tornano mai.

A dare respiro ai bilanci, almeno in questi ultimi anni, è stata soprattutto la costante partecipazione alla Champions League che ha garantito i ricavi sufficienti a mantenere un alto livello di competitività della squadra.

A fare il resto sono stati poi i giocatori e l’allenatore a cui la società ha affidato il compito, almeno in questa stagione, di arrivare in fondo alla competizione europea più importante. Dopo il ventesimo scudetto l’Inter sogna di mettere in bacheca la quarta Champions League della sua storia.

Inter, quanti problemi in vista: scatta l’allarme rosso

Nel frattempo mentre il nuovo proprietario, il fondo americano Oaktree, ha garantito la necessaria stabilità economico-aziendale, in casa nerazzurro arrivano pessime notizie relative all’ex azionista di maggioranza della società.

È trascorso solo qualche mese ma per tutti i tifosi interisti il gruppo Suning rappresenta già una sorta di passato remoto. Eppure la nota famiglia di imprenditori cinesi ha investito nell’Inter centinaia di milioni di euro per costruire uno dei migliori organici d’Europa.

Inter, il tracollo è inevitabile: scenario agghiacciante

Ora però l’ex presidente Zhang Jindong è alle prese con problemi economici quasi irrisolvibili. Secondo quanto riportato dal portale Calcio&Finanza ben tre holding riconducibili all’imprenditore cinese avrebbero dichiarato bancarotta.

Nello specifico l’ente che si occupa di fallimenti e riorganizzazioni aziendali ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group. Una di queste, Suning Holdings Group, è quella attraverso la quale Zhang controllava direttamente l’Inter. In buona sostanza prosegue inarrestabile il declino dell’ex colosso imprenditoria dell’economia cinese.