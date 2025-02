Corrida a Var: “La gente non capisce” | Ancelotti è una furia

Non si placano in Spagna le furiose polemiche legate ad alcune presunte decisioni arbitrali volte a penalizzare il Real Madrid in campionato

Il derby di Madrid più atteso degli ultimi anni si è risolto con un pareggio che soddisfa soprattutto i Colchoneros. L’1-1 tra Real e Atletico maturato al Bernabeu grazie ai gol di Julian Alvarez e Kylian Mbappé piace alla squadra di Diego Simeone che resta al secondo posto ad un solo punto di distacco dalle merengues.

Una sfida dall’elevato tasso agonistico che non ha tradito le attese della vigilia, una vigilia accompagnata da una serie infinita di polemiche innescate dalla dirigenza dei Blancos la quale ha messo nel mirino l’intera classe arbitrale spagnola.

I dirigenti del club più titolato al mondo hanno infatti indirizzato una lettera di fuoco a Federcalcio e Liga, in cui si parla apertamente di ‘scandalo mondiale‘ e di corruzione dell’intero sistema arbitrale.

Il presidente della Lega, Xavier Tebas, ha replicato con particolare durezza accusando a sua volta il Real Madrid di mancanza assoluta di coerenza: Florentino Perez infatti ha votato contro il progetto di riforma del sistema arbitrale voluto dagli altri presidenti.

Real Madrid, il derby di fuoco fa imbestialire Ancelotti: ecco perché

Chi sperava che nell’attesissimo derby filasse tutto liscio è rimasto deluso. Al 35′ del primo tempo è andato in scena l’episodio chiave del match, vale a dire il calcio di rigore concesso all’Atletico grazie all’intervento del VAR e trasformato dall’argentino Julian Alvarez per l’1-0 ospite.

L’azione incriminata è un leggero pestone rifilato dal centrocampista francese Tchouameni all’attaccante brasiliano Samuel Lino. Un intervento di cui l’arbitro, Cesar Soto Grado, in campo non si era accorto o che aveva valutato non degno di essere sanzionato.

Real Madrid, le parole di Ancelotti spiazzano tutti: i dettagli

Carlo Ancelotti nel momento in cui il direttore di gara è stato richiamato al VAR si è coperto gli occhi con le mani, quasi incredulo di fronte alla decisione degli addetti all’On Field Review. E nella conferenza stampa andata in scena al termine della gara ha risposto con tono polemico alle domande dei giornalisti.

“La gente, del calcio, non capisce questo. Il VAR è colui che ha fischiato il penalty e lo ha fatto dopo che l’arbitro aveva visto molto bene il gioco e lo aveva valutato in campo“. Il tecnico di Reggiolo non ha aggiunto altro, ma in effetti non ce n’era bisogno.