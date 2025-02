NON ME NE VADO PIU’: dietrofront clamoroso, resta a disposizione del tecnico I Ultime chance per redimersi e restare in A

Un mercato di gennaio più movimentato del solito si è chiuso qualche giorno fa. Ma un addio che sembrava certo non si è concretizzato

Trattative nate e concluse in poche ore, altre invece naufragate a un passo dalle firme. Giocatori sicuri di cambiare aria che viceversa non si sono mossi e altri certi di non spostarsi che si sono trasferiti in extremis. Tutto questo si è visto in un mese di gennaio molto più movimentato del solito.

Nella sessione invernale di mercato conclusasi qualche giorno fa due grandi club come Milan e Juventus hanno cambiato molto e in un caso, quello dei rossoneri, investendo cifre di tutto rispetto per rinforzare la rosa.

Acquisti e ingaggi di alto profilo non soltanto nei quartieri alti della classifica, dove peraltro anche la Fiorentina si è messa in grande evidenza. Molte squadre impegnate nella lotta per non retrocedere hanno cercato di potenziarsi.

L’obiettivo in questi casi è uno solo, la permanenza in Serie A. Club come il Como ad esempio capace di investire qualcosa come 50 milioni di euro per soddisfare le richieste di Cesc Fabregas.

Serie A, la salvezza passerà da lui: ha detto no a tutto

Nonostante i sei punti di vantaggio sul terzultimo posto il Genoa non può ancora considerarsi salvo anche se è fuor di dubbio che dall’arrivo di Patrick Vieira in panchina al posto di Alberto Gilardino i Grifoni abbiano cambiato marcia.

Con l’ex centrocampista di Arsenal e Juventus i rossoblù sono andati incontro a una crescita significativa sia in termini di prestazioni che di risultati. Un solo giocatore della rosa genoana ha fatto le spese di un avvicendamento tecnico per certi versi inatteso.

Stiamo parlando di Mario Balotelli che nel capoluogo ligure è sbarcato lo scorso 28 ottobre richiesto espressamente da Alberto Gilardino che infatti gli aveva concesso un po’ di spazio nelle sue prime uscite in maglia rossoblù.

Con l’arrivo di Vieira in seguito all’esonero dell’ex centravanti di Parma, Milan e Fiorentina i margini di manovra per l’attaccante bresciano si sono praticamente azzerati. Qualsiasi operatore di mercato era pronto a scommettere che a gennaio l’attaccante bresciano avrebbe rescisso il contratto con il Grifone per cercare fortuna altrove. Niente di tutto questo, anzi. Super Mario con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato la sua permanenza sotto la Lanterna: “Sono un uomo di parola, voglio mantenere la mia promessa”. E così è stato.