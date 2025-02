E’ FUGGITO dalla JUVE: lascia la Continassa d’IMPROVVISO e sale sul primo aereo I Non ha voluto sentire ragioni

La Juventus a gennaio ha rinnovato la difesa e rinforzato l’attacco con l’arrivo di Kolo Muani. Ora Thiago Motta deve affrontare un nuovo caso

In un mercato di gennaio molto più dinamico e ricco di colpi di scena rispetto al passato la Juventus ha recitato un ruolo da protagonista. Tra le grandi del calcio italiano solo il Milan ha fatto qualcosa di più rilevante sul piano degli investimenti e della qualità degli arrivi.

Il direttore generale Cristiano Giuntoli è riuscito a centrare gli obiettivi prefissati all’inizio del 2025: rinforzare con innesti giovani e di qualità una difesa falcidiata dagli infortuni di Bremer, Kalulu e Cabal e puntellare l’attacco con un centravanti di alto profilo.

Missione compiuta grazie agli arrivi di Alberto Costa, Renato Veiga e Lloyd Kelly per il reparto arretrato e l’ingaggio in prestito del centravanti francese del Paris Saint Germain, Randal Kolo Muani.

Thiago Motta ha espresso soddisfazione in relazione ai nuovi innesti, ma a quanto pare i problemi per l’allenatore italo-brasiliano non sono finiti. Il reparto offensivo in questo momento è al completo, anche contando su un’alternativa di lusso come Dusan Vlahovic.

Juventus, esplode un altro caso: Thiago Motta è incredulo

In questa seconda parte della stagione alla Juventus avrebbe fatto comodo poter contare anche su Arkadiusz Milik, il trentunenne centravanti polacco fermo ai box da ben sei mesi a causa di un grave infortunio a un ginocchio occorsogli durante un’amichevole tra Polonia e Ucraina del giugno scorso.

Ricordiamo che Milik, costretto a rinunciare al grande appuntamento di Euro 2024, è arrivato a Torino ad agosto del 2022 e da allora è andato incontro a parecchi problemi di natura fisica che ne hanno condizionato il rendimento.

Thiago Motta si mette le mani nei capelli, non può farci nulla

Le previsioni iniziali in merito al suo ritorno in campo parlavano, forse con un eccesso di ottimismo, di gennaio inoltrato. In realtà il recupero dell’ex centravanti del Napoli ha subito una pesante battuta d’arresto, tanto che ad oggi non è dato sapere se e quando Milik tornerà a disposizione di Thiago Motta.

Secondo le ultime notizie non proprio rassicuranti che giungono dalla Continassa, Milik ha lasciato Torino per volare in Polonia dove proseguirà nel suo percorso riabilitativo. Thiago Motta spera di averlo nuovamente a disposizione entro la fine di febbraio.