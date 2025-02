Lo hanno messo FUORI ROSA e lui l’ha scoperto sui GIORNALI I Disastro Lazio, non giocherà fino a fine anno

Terremoto in casa Lazio a pochi giorni dalla conclusione del mercato di gennaio. La notizia ha sorpreso tutti, compresi i tifosi biancocelesti

La Lazio è stata una delle società meno attive sul mercato in questa sessione invernale. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno preferito non toccare l’intelaiatura della squadra allenata da Marco Baroni.

Una squadra che sta regalando enormi soddisfazioni ai tifosi biancocelesti in quanto a risultati e qualità di gioco espresso: Romagnoli e compagni occupano con pieno merito il 4/o posto in Serie A e hanno centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League chiudendo in testa la cosiddetta fase campionato.

A poche ore dalla chiusura della sessione invernale in realtà sono arrivati alla corte di Baroni il difensore danese Oliver Provstgaard e il centrocampista marocchino del Verona Reda Belahyane, due tasselli che puntellano l’organico laziale in difesa e a centrocampo.

Le sorprese maggiori però in casa biancoceleste sono arrivate dalla compilazione delle liste da consegnare alla Lega di Serie A, vale a dire l’elenco dei giocatori a cui Baroni si affiderà in quest’ultima parte di stagione, in relazione al solo campionato.

Lazio, esplode la polemica: Lotito e Fabiani sotto accusa

Un po’ a sorpresa è stato depennato il nome di Luca Pellegrini, il ventiseienne terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile della Roma e arrivato in biancoceleste a gennaio del 2023. La notizia della sua esclusione ha spiazzato tutti, compreso il diretto interessato.

Sull’argomento è intervenuto il direttore sportivo Fabiani che ha attribuito a Baroni la decisione di non inserire in lista l’ex terzino giallorosso: “La scelta di escludere Pellegrini e di reinserire Basic è stata di Baroni. Ci ha detto che il croato poteva risultare più utile, nonostante sia stato vicino a lasciare la Lazio più volte a gennaio“.

Lazio, la rabbia degli agenti: urgono chiarimenti

Le parole di Fabiani non sono servite a rasserenare gli animi. Ad alzare la voce con un comunicato ufficiale è stato infatti l’agente di Pellegrini, Vincenzo Raiola, che ha richiesto immediati chiarimenti alla società biancoceleste: “Abbiamo appreso dagli organi di stampa l’esclusione dalla lista di Luca Pellegrini. Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari“.

“Luca – ha aggiunto Raiola – è sempre stato un professionista esemplare e a disposizione del gruppo squadra. L’esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti alla società nelle sedi opportune“.