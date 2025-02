BASTONATA alla Roma: ufficiale, STOP contro il Porto e 30 mila euro di multa I Piove sul bagnato per i giallorossi

Una batosta dopo l’altra. Come se non bastasse il ko in Coppa Italia per mano del Milan i giallorossi incassano un’altra brutta notizia

È bufera in casa Roma. La pesante e per certi versi inattesa sconfitta del Meazza contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia ha scatenato un’ondata di polemiche. Sotto accusa sono un po’ tutti, dai giocatori allo stesso Claudio Ranieri, reo di aver sbagliato la formazione iniziale.

Secondo la stragrande maggioranza dei tifosi e dei titolari dell’informazione romana, in particolare quella radiofonica, il responsabile numero uno dei tanti problemi che affliggono la squadra giallorossa è il presidente Dan Friedkin.

Il mercato di gennaio che nelle intenzioni di partenza del patron doveva servire a rivoluzionare la rosa della squadra ha portato a malapena qualche giovane di belle speranze e nulla più. In sostanza la classica montagna che ha partorito un topolino.

Proprio a proposito di mercato e di soldi, destano preoccupazione i conti della società: con i bilanci in costante perdita il rischio di una sanzione da parte dell’UEFA per qualche disallineamento con le norme del Fair Play Finanziario non è stato scongiurato.

Roma, che mazzata: così non si va da nessuna parte

In realtà una mazzata da parte della massima istituzione calcistica europea con sede a Nyon è arrivata lo stesso e a quanto pare ha preso in contropiede sia il presidente Friedkin che il direttore sportivo Ghisolfi, oltre ovviamente allo stesso Ranieri.

La notizia si è materializzata all’improvviso, poche ore prima della sfida del Meazza. Una decisione secondo alcuni incomprensibile presa dagli organi della giustizia sportiva dell’UEFA che rischia di compromettere il cammino della Roma in Europa League.

Roma, maxi multa e non solo: i tifosi sono furiosi

Come molti ricorderanno nel corso della sfida disputata all’Olimpico tra i giallorossi e l’Eintracht, ultima gara della ‘fase campionato’, si sono verificati alcuni incidenti all’interno dello stadio. In particolare si è assistito a un lancio reciproco di petardi e fumogeni tra i tifosi tedeschi e i romanisti.

Per tale ragione la UEFA ha inflitto alla società giallorossa una multa salatissima, pari a 30.000 euro, disponendo inoltre la chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico nei settori 48 e 49 proprio in vista della sfida valida per i playoff di Europa League. Pertanto il 20 febbraio prossimo i ragazzi di Ranieri nel match di ritorno contro il Porto non potranno contare sul sostegno dei tifosi che abitualmente occupano quei settori.