“Sono un martire e ci vedremo in tribunale” I Lotito nei guai: “Ho visto calciatori piangere: non mi ha pagato”

Un attacco frontale senza precedenti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito deve fare i conti con una serie micidiale di accuse

Una valanga di critiche e di insinuazioni di inaudita gravità rischia di travolgere il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno da quasi ventuno anni del club biancoceleste si ritrova suo malgrado coinvolto in un’autentica bufera.

Un uragano in primis mediatico che non potrà non avere gravi conseguenze: in primis un deciso e sgradevole danno d’immagine per la società capitolina, poi la possibile apertura di un fascicolo di indagine da parte della giustizia sportiva.

A rischiare una sanzione se non addirittura una squalifica è proprio Lotito, che nonostante il ruolo di senatore può essere sottoposto a processo dalla Procura della Federcalcio. E i presupposti questa volta non mancano.

Tra l’altro, per dovere di cronaca, vale la pena sottolineare come il patron della Lazio abbia per la prima volta dopo anni rinunciato a candidarsi a qualsiasi carica istituzionale. Lotito infatti non è presente né in Consiglio Federale né in quello di Lega.

Claudio Lotito, problemi in vista: la denuncia è partita

Forse proprio perché presago di ciò che sarebbe accaduto o che potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi, Lotito ha preferito restare fuori dalla corsa alle poltrone che contano nei palazzi del calcio italiano.

Nelle ultime ore gli sono piovute addosso accuse micidiali dalle quali sarà chiamato a difendersi nelle prossime settimane. La vicenda in cui il patron laziale rischia di restare invischiato è quella dell’ormai celebre ex falconiere Juan Bernabé, licenziato in tronco per aver postato dei video quanto meno inopportuni della protesi peniena che si è fatto inserire tramite intervento chirurgico.

Lotito, sembra sia tutto vero: è un punto di non ritorno

Nel corso di un’intervista concessa all’emittente radiofonica romana ‘Radiosei’, Bernabé ha sferrato colpi durissimi alla credibilità dell’imprenditore e senatore di Forza Italia: “Ho sempre rispettato il presidente Lotito, ma quello che ha fatto nei miei confronti è inammissibile – ha dichiarato -. Sarà la legge italiana a risolvere la situazione, sicuramente io lo denuncerò”.

Bernabé è un fiume in piena, le sue parole sembrano pietre scagliare con inaudita forza: “Ho visto diversi giocatori piangere per come venivano trattati. Sono un martire, per 7 mesi non sono stato pagato. Mi ha mandato gli agenti in camera dopo l’operazione”.