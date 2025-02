Arrivano gli ARBITRI ROBOT: la soluzione definitiva per il calcio: tutto automatico, zero polemiche I “Cacciamoli via tutti, anche dal VAR”

Le polemiche sugli errori arbitrali sono all’ordine del giorno tanto da far uscire una proposta a dir poco innovativa, gli arbitri robot

Un disastro conclamato, una raffica di errori/orrori sui quali non si può più fare finta di niente e che sta spingendo il mondo del calcio ad interrogarsi sul ruolo da assegnare agli arbitri d’ora in avanti.

Le ultime direzioni di gara, soprattutto quelle relative ai match delle squadre italiane, hanno scoperchiato una volta per tutte il vaso di Pandora. Che non siano all’altezza o o meno, che si lasciano condizionare o no dal contesto, dirigenti e allenatori di tutti i club ormai concordano.

Continuare su questa strada non è più possibile né tanto meno accettabile. Le sviste o presunte tali sono numerose e all’ordine del giorno così come le furibonde proteste di tecnici e presidenti al termine delle partite.

L’ultimo caso, quello dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri, è da questo punto di vista esemplare. Se perfino un professionista come lui, in genere molto pacato e sempre attento a misurare le parole, si è lasciato andare a una reazione così veemente contro un arbitro, vuole dire che forse è arrivato il momento di dare una svolta.

Arbitri Robot, era già tutto scritto: l’inquietante premonizione

Da qualche giorno da più parti si comincia a parlare di una possibile, clamorosa rivoluzione: affidare la direzione della partite di calcio a una figura di assoluta e specchiata terzietà, l’arbitro Robot. Un’innovazione a dir poco sconvolgente.

Neanche il grande scrittore americano di fantascienza Isaac Asimov quando pubblicò nel 1950 uno dei suoi capolavori, ‘Io Robot’, rivelatosi poi una sorta di inquietante premonizione, previde l’utilizzo degli automi in ambito sportivo.

Arbitri Robot, i tifosi hanno già deciso: ora basta

Il tema degli arbitri-robot sta prendendo piede soprattutto sui social, dove i tifosi di tutte le squadre sognano la ‘scomparsa’ del direttore di gara sostituito da un arbitraggio completamente automatizzato.

Si tratterebbe di una sorta di chatGPT in campo con VAR automatico. Il commento di un tifoso è eloquente: “Bisogna lavorare ad una IA che possa arbitrare le partite e rendere disoccupati tutti gli arbitri del mondo. Mi sembra l’unica soluzione percorribile”. A questo punto non resta che affidarsi all’uomo che si è messo in testa di cambiare il mondo, Elon Musk.