Ultim’ora, Conte ha deciso, cambia tutto: NAPOLI, ora si fa come tutto come dico io I Non c’è un secondo da perdere

Il Napoli sta attraversando una lieve flessione in termini di risultati e di prestazioni. Ma Antonio Conte sembra aver trovato il rimedio

Un grande condottiero, un comandante di una nave che sa il fatto suo si vede soprattutto quando lo scafo è in difficoltà o inizia ad imbarcare acqua. È nelle difficoltà che deve dare il meglio di sé, come sta cercando di fare Antonio Conte con il suo Napoli.

Alla luce di un mercato importante solo in uscita e dei due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese maturati in cima a due prestazioni tutt’altro che esaltanti, il tecnico salentino ha deciso di imporre una svolta radicale.

Un cambio di rotta reso possibile, ricordiamolo, dall’assenza degli azzurri dalle competizioni internazionali. Dovendo scendere in campo una sola volta a settimana l’ex commissario tecnico della Nazionale dispone del tempo necessario a cambiare formule tattiche e ruoli in campo per i suoi giocatori.

Conte, diversamente da quanto si credeva, dopo l’1-1 contro i friulani ha gettato acqua sul fuoco spegnendo qualsiasi focolaio di polemica. L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha ricordato come il Napoli sia vicino a centrare il traguardo fissato dalla società, la qualificazione in Champions League.

Napoli, via alla rivoluzione di Conte: c’è un nuovo titolare

Lo stesso presidente De Laurentiis, ben lungi da criticare squadra e tecnico, ha ribadito il concetto per l’ennesima volta: “Dopo quanto accaduto lo scorso anno mai avrei pensato di ritrovare il Napoli in testa alla classifica a questo punto della stagione“.

Sta di fatto che ora Conte è costretto a fare di necessità virtù: senza Kvaratskhelia ceduto al Paris Saint Germain e a causa dell’infortunio di David Neres che starà fuori per qualche settimana, il trainer leccese ha deciso di stravolgere l’assetto tattico del Napoli.

Napoli, nulla sarà più come prima: un giocatore azzurro può esultare

D’ora in poi gli azzurri dovrebbero abbandonare la difesa a quattro per schierarsi con un solido 3-5-2, un modulo finora mai provato ma forse più adatto alla rosa attualmente a disposizione di Conte.

In attacco ci sarà spazio per un tandem formato da Romelu Lukaku e da Giacomo Raspadori: la presenza da titolare fisso dell’ex gioiello del Sassuolo rappresenta la vera novità di questo nuovo assetto, oltre ovviamente alla difesa a 3 con Buongiorno a fianco di Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce ci sarà spazio per Di Lorenzo a destra e a sinistra per uno tra Politano, Mazzocchi, Olivera e Spinazzola.