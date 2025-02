“Lazio, TORNA SIGNORI: è TUTTO FATTO I “Manco da troppo tempo”: e i tifosi impazziscono di gioia”

I tifosi della Lazio gli hanno dedicato cori allo stadio e si mobilitarono contro la sua cessione. Ora Beppe Signori fa una promessa solenne

Quando arrivò alla Lazio nell’estate del 1992 i tifosi biancocelesti mugugnarono e in effetti ne avevano ben donde. Beppe Signori, acquistato dal neo presidente Sergio Cragnotti versando 11 miliardi nelle casse del Foggia, prendeva il posto di un certo Ruben Sosa.

L’attaccante uruguaiano, nel frattempo trasferitosi all’Inter, era stato per quattro stagioni la punta di diamante di una squadra non ancora competitiva per le zone alte della classifica, ma capace comunque di infliggere pesanti sconfitte alle grandi del nostro campionato.

Lo scetticismo iniziale suscitato dall’arrivo di quel minuto e sgusciante ‘puntero’ dal caschetto biondo lasciò il posto a un entusiasmo incontenibile che sulla sponda laziale del Tevere non si respirava da parecchio tempo.

Signori a suon di gol e di giocate strepitose divenne il simbolo della prima Lazio targata Cragnotti, ambiziosa e sfrontata. E soprattutto grazie alla prolificità di ‘Re Beppe’ i biancocelesti al termine della stagione 1992-93 centrarono la qualificazione in Coppa Uefa.

Lazio, il ritorno di Signori: i motivi dell’addio quasi trent’anni fa

Il rapporto tra l’attaccante di Alzano Lombardo e il club capitolino si interruppe nell’autunno del 1997 quando per decisione congiunta di Cragnotti e dell’allenatore, il compianto Sven Goran Eriksson, si concretizzò la sua cessione alla Sampdoria.

Fu un addio sofferto, per certi versi quasi traumatico, ma forse inevitabile in un momento di grandi cambiamenti in casa biancoceleste. L’amore tra Signori e i tifosi laziali però non è mai venuto meno, tutt’altro.

Lazio, Signori sta per tornare: l’annuncio è ufficiale

A distanza di quasi trent’anni dall’addio alla Capitale ‘Re Beppe‘, a sorpresa, si dice pronto a tornare a Roma per assistere dal vivo a una partita della Lazio di Marco Baroni. Un regalo inatteso e splendido per tutto il popolo biancoceleste.

Nel corso di un suo intervento in diretta ai microfoni dell’emittente ‘Radio Laziale‘, Signori ha scatenato l’entusiasmo tra i sostenitori laziali: “Quando torno allo stadio? Presto. Nel senso che ho deciso di venire a vedere una partita importante. Manco da troppo tempo ed è giusto che mi faccia vedere“. Una notizia davvero bella che riempie il cuore di una tifoseria che non vede l’ora di riabbracciare il suo re.