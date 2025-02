“Il TAR gli ha dato torto”: Stadio della Roma, il Comune è nei guai I Nuovo intralcio, salta tutto

Ennesima doccia fredda sul progetto dello stadio della Roma. Il TAR gela il sindaco Gualtieri e il presidente Friedkin. Tifosi senza parole

Non c’è pace per il progetto del nuovo Stadio della Roma. La procedura che dovrebbe portare alla realizzazione dell’impianto di proprietà del club giallorosso che il presidente Dan Friedkin intende realizzare nel quartiere di Pietralata sta incontrando parecchi ostacoli.

In primis la posizione rigida e molto determinata dei comitati cittadini, decisamente contrari alla costruzione di uno stadio da 60mila spettatori a una manciata di chilometri dall’Ospedale Sandro Pertini, uno dei centri di eccellenza della sanità romana.

Gli stessi abitanti sottolineano come all’interno del perimetro in cui dovrebbe sorgere l’impianto sia ben visibile e presente un’importante area boschiva rilevata da un vecchio Piano Regolatore del Comune di Roma e poi misteriosamente sparita dalle carte.

Il sindaco Gualtieri però non arretra di un centimetro. Finora almeno il primo cittadino della Capitale si è speso affinché la Roma fosse messa nelle condizioni ideali per portare avanti il suo innovativo progetto.

Stadio della Roma, sta per saltare tutto: tifosi disperati

Nelle ultime ore però, appena qualche giorno dopo l’annuncio del presidente della Lega di Serie A che indicava nel 2028 l’esordio della Roma nel nuovo stadio, una clamorosa doccia fredda si è abbattuta sul club giallorosso.

Si può parlare senza dubbio di ennesimo ostacolo materializzatosi all’improvviso. Il TAR del Lazio, il tribunale amministrativo regionale, ha dato infatti torto al Comune che considerava abusivo un autodemolitore presente nell’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto del club giallorosso.

Stadio della Roma, arriva la retromarcia: dichiarazioni pesanti

Assumendo tale decisione i giudici amministrativi non ne hanno revocato la licenza. Anzi, hanno annullato il provvedimento precedente che vietava all’autodemolitore stesso di proseguire con le sue attività. Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, ha fatto chiarezza su questa vicenda e rassicurato in qualche modo sia Dan Friedkin che i tifosi romanisti.

“La sentenza del TAR sul ricambista auto di via degli Aromi non tocca particolarmente la questione dello Stadio della Roma, quantomeno per il momento. Il punto è che quell’attività continua ad esercitare in detenzione precaria su particelle comunali e quando sarà necessario utilizzare quelle particelle per i cantieri dello Stadio, allora sarà necessario mandarli via“. Ergo, si va avanti.