“Ho perso una gamba”: incidente shock in SERIE A I E’ finito a fare il cameriere in pizzeria

Una storia allucinante quella che riguarda un ex protagonista della nostra Serie A. Un attaccante che divenne l’idolo di una tifoseria

Sono sempre più originali e in certi casi anche dai risvolti drammatici le vicissitudini che riguardano ex calciatori, anche di primissimo piano, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo hanno avuto a che fare con scelte drastiche e spesso distanti da quel mondo che avevano frequentato per anni.

La stragrande maggioranza di ex giocatori sceglie di reinvestire i guadagni percepiti in carriera nelle più svariate attività di natura imprenditoriale. In cima alla lista delle preferenze c’è la ristorazione, considerato un settore sicuro e garantito.

C’è chi ha cambiato drasticamente vita, dedicandosi ad attività agricole e chi invece ha messo su una piccola fabbrica a conduzione familiare. Solo un’esigua minoranza degli ex calciatori ha avuto la forza e la fortuna di restare nell’ambiente ricoprendo diversi ruoli.

Molti si sono reinventati giornalisti e commentatori televisivi, alcuni svolgono con successo la carriera dirigenziale, altri ancora sono diventati agenti e procuratori. Il giocatore in questione invece è stato perseguitato dalla sfortuna.

Ex Serie A, era un idolo: un incidente lo ha devastato

Lui è un ex attaccante uruguaiano che arrivò in Italia nell’estate del 1995 rimanendovi per tre stagioni, dunque fino al 1998. Nel corso della sua carriera, dipanatasi tra Uruguay, Italia e Spagna, ha realizzato più di cento gol.

Ha inoltre indossato in 49 occasioni la maglia celeste della Nazionale uruguaiana, realizzando tra l’altro ben 14 gol. Non è lo score di un fuoriclasse, ma di un buonissimo giocatore senza ombra di dubbio.

Ex Serie A, ha fatto innamorare i tifosi del Cagliari: ecco chi

Stiamo parlando di Dario Silva, approdato a Cagliari nel 1995 dal Penarol, uno dei club storici del calcio uruguaiano. La data spartiacque della sua vita è il 23 settembre 2006 quando rimase ferito seriamente in un incidente autostradale a Montevideo. Mentre guidava il suo pick-up perse il controllo andando a sbattere contro un lampione. Il violentissimo impatto causò al trentatreenne ex attaccante la frattura del cranio e quella scomposta della gamba destra. A causa di gravi complicazioni i medici dell’ospedale in cui era ricoverato furono costretti ad amputargli la gamba destra al di sotto del ginocchio.

Alla luce della sua nuova condizione Dario Silva ha dovuto sganciarsi dal mondo del calcio. Ha tentato senza successo di intraprendere la carriera di procuratore. Qualche tempo fa si era diffusa la voce che avesse accettato il lavoro di cameriere in una pizzeria, voce che lo stesso ex attaccante ha smentito con forza. “Ero nella pizzeria di un amico e stavo servendo me stesso”, la sua versione dei fatti. Il dubbio resta.