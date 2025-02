TOTTI-GATE, tempesta dopo la confessione I “Era in lacrime: cose di sentimenti”

È deflagrato nel giro di qualche ora un vero e proprio caso che coinvolge l’ex bandiera e capitano della Roma Francesco Totti. Moratti shock

Una polemica divampata nel giro di qualche ora, un caso che su tutte le piattaforme social è diventato rapidamente virale. Una vicenda che vede come protagonista, nei panni dell’incendiario di turno, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti.

Da quando il settantanovenne imprenditore milanese ha ceduto il club è rimasto comunque in orbita nerazzurra. Non è raro che l’ex petroliere dica la sua su questioni che riguardano la squadra di cui è stato proprietario per quasi vent’anni e di cui resta un acceso tifoso.

L’ultima sua uscita però ha scatenato una valanga di furiose polemiche, peraltro inevitabili alla luce del contenuto delle frasi pronunciate nel corso della mattinata di martedì. Moratti ha infatti svelato un retroscena che ha scatenato la veemente reazione della sponda giallorossa del Tevere.

Durante un’intervista rilasciata al sito del Corriere della Sera l’ex patron interista ha tirato in ballo una clamorosa presunta trattativa di mercato andata in scena parecchi anni fa. Un affare che aveva per protagonista l’allora capitano della Roma Francesco Totti.

Totti, le frasi di Moratti scatenano un terremoto: tutti i dettagli

Massimo Moratti ha offerto una versione dei fatti decisamente inedita: “L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti. Il presidente Sensi era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo. Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti”.

Le dichiarazioni di Moratti non potevano passare sotto silenzio e infatti si è scatenato un autentico putiferio, soprattutto sui social e tra le emittenti radiofoniche private che si occupano delle vicende di casa Roma.

Totti offerto all’Inter, la replica non lascia dubbi: attacco durissimo

Non si è fatta attendere la replica dell’altra figura coinvolta nella vicenda, l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, che a brevissimo giro di posta ha replicato al suo ex collega: “Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimo Moratti al Corriere in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all’Inter“.

“Mio padre Franco – ha aggiunto – non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club. Basterebbe chiedere al presidente e amico Florentino Perez che ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo al Real Madrid”.