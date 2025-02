“Schiaffi durante l’allenamento” | Roma, è successo di nuovo: lite da Far West in stile Totti-Spalletti

La Roma si prepara ad affrontare il ritorno dei play-off di Europa League contro il Porto. Clima incandescente durante la rifinitura

La ‘cura Ranieri’ sembra aver guarito la Roma. Al netto dei risultati che i giallorossi riusciranno a portare a casa da qui al termine della stagione non v’è dubbio che con l’arrivo del tecnico testaccino Dybala e compagni abbiano ritrovato identità, equilibrio e fiducia nei propri mezzi.

Perfino dal punto di vista fisico tutti i giocatori della rosa sembrano diventati immuni agli infortuni. L’ultimo ad aver accusato qualche problema, il terzino olandese Rensch, ha smaltito un lieve acciacco muscolare in appena una manciata di giorni.

L’ultima prova concreta e tangibile a proposito dei benefici effetti del lavoro mentale e atletico di Ranieri sulla Roma si è avuta nei giorni precedenti la sfida del ritorno dei play-off di Europa League contro il Porto.

Durante gli allenamenti a Trigoria nonostante l’importanza della posta in palio il clima all’interno del gruppo era permeato di una serenità e una spensieratezza a dir poco sconosciute nella precedente fallimentare gestione di Ivan Juric.

Roma, il passaggio del turno è tassativo: sale la tensione

Anche nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro i Dragoni Claudio Ranieri è apparso molto sereno e convinto della forza dei suoi. Perfino riguardo a un tema delicato e complesso come quello arbitrale il tecnico romano si è disimpegnato con le armi dell’eleganza e della diplomazia.

A dirigere il match dell’Olimpico è stato infatti designato il francese Francois Letexier, che proprio Ranieri ha definito ‘un enfant prodige dell’arbitraggio in Europa‘. Nel frattempo proprio nel corso dell’ultima seduta di allenamento prima del match dell’Olimpico, sul campo di Trigoria se n’erano viste delle belle.

Roma, concentrazione esagerata? I fatti parlano chiaro

I giocatori erano apparsi di ottimo umore tanto da inscenare una sorta di torello in cui i perdenti si vedevano costretti a subire sonori schiaffetti da parte dei compagni vincitori. Le risate a volontà e il buon umore hanno caratterizzato la rifinitura della Roma.

Il morale è dunque alle stelle in casa giallorossa: un buon viatico in vista delle ultime gare della stagione. Anche grazie a un calendario favorevole la Roma può ancora coltivare qualche chance di centrare quella che fino a due mesi fa sembrava fantascienza, vale a dire la qualificazione in Europa.