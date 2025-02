BORDATA SU GASPERINI: “Mi ha detto lui di farlo” I “Mi ferisce ed è irrispettoso”

Scoppia una dura polemica in casa Atalanta. A farla deflagrare è la bruciante eliminazione ai play off di Champions League contro il Bruges

Se in casa Milan l’eliminazione ai play-off di Champions League potrebbe aprire un’altra profonda crisi tecnica con Sergio Conceicao principale responsabile del ko contro il Feyenoord, l’uscita dalla competizione europea più importante ha avuto un impatto a dir poco devastante a Zingonia.

Anche l’Atalanta ha infatti fallito la qualificazione agli ottavi di finale, fallendo clamorosamente l’operazione rimonta contro il Bruges. Quanto accaduto nel primo tempo al Gewiss Stadium, con gli ospiti andati al riposo in vantaggio per 3-0, non è accettabile.

La veemente reazione di Retegui e compagni ad inizio ripresa non assolve affatto la squadra di Gasperini che contro un avversario talentuoso ma ampiamente alla sua portata ha mancato un’occasione irripetibile per restare nell’élite del calcio internazionale.

Eppure la Dea non può che mangiarsi le mani per il rigore assegnato sul 3-1 per il Bruges: se Lookman avesse trasformato il penalty la partita avrebbe potuto riaprirsi completamente. L’Atalanta con più di mezz’ora da giocare aveva i mezzi per realizzare altri due gol e trascinare la gara ai supplementari.

Atalanta, scontro durissimo: lo spogliatoio sta per esplodere

La carica e la spinta dei nerazzurri verso una straordinaria rimonta si sono infrante sull’errore dell’attaccante anglo-nigeriano e la gara di fatto è finita lì. Il peggio però doveva ancora arrivare e si è materializzato nell’attacco durissimo di Gasperini nei confronti di Lookman.

Le incendiarie dichiarazioni del tecnico di Grugliasco nel dopo partita rischiano di creare una profonda spaccatura all’interno dello spogliatoio: “Lookman non doveva calciare il rigore,è uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto. C’erano Retegui e De Ketelaere, ma lui sull’onda dell’entusiasmo ha preso il pallone ed è andato a calciarlo. Un gesto che non mi è affatto piaciuto“.

Atalanta, la replica scatena un’ondata di polemiche: tutti contro tutti

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. Ademola Lookman non ha preso per niente bene il commento di Gasperini e si è sfogato in un post dal contenuto inequivocabile pubblicato sui suoi profili social.

“Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non da ultimo per l’immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo. Chiarisco che è stato il rigorista della squadra a ordinarmi di tirare il rigore“.