OPZIONE PER GIUGNO: Fissate le condizioni e accordo sulla CLAUSOLA: Kean, per lo SCUDETTO

Moise Kean è l’attaccante del momento. Il bomber della Fiorentina e della Nazionale sta attirando l’interesse di grandi club a suon di gol

Una crescita esponenziale a suon di gol, una progressione inarrestabile che sta facendo di Moise Kean il centravanti più in forma del momento. Il venticinquenne bomber nato a Vercelli e cresciuto nella Juventus ha trovato a Firenze il suo Eldorado.

Con la maglia viola addosso l’ex talento bianconero è letteralmente esploso, trascinando a suon di prestazioni monstre la squadra di Palladino in piena zona Champions League. La partita che ha consacrato forse in via definitiva la crescita di Kean è stato il recupero del match contro l’Inter sospeso a dicembre a causa del grave malore che colpì Edoardo Bove.

Contro i nerazzurri l’ex talento juventino ha sfoderato una prova superlativa spazzando via da solo l’intera retroguardia nerazzurra e mandando in estasi i trentamila del Franchi, convinti di avere trovato un nuovo beniamino.

E non è un caso che subito dopo la sfida contro i campioni d’Italia abbiano iniziato a circolare voci e indiscrezioni in merito al suo futuro. Per fare chiarezza in proposito è doveroso ricordare lo status contrattuale di Moise Kean.

Moise Kean, Firenze si sta rassegnando: l’addio è vicino

La Fiorentina ha acquistato il suo nuovo bomber l’estate scorsa dalla Juventus versando nelle casse bianconere una cifra di 18 milioni di euro bonus compresi. Nel contratto stipulato subito dopo è stata inserita una clausola rescissoria pari a 52 milioni di euro.

Si tratta di una cifra importante ma non impossibile, soprattutto per i club inglesi e un paio di società italiane. In Italia c’è ad esempio il Napoli che con la cessione di Osimhen avrebbe la liquidità necessaria ad acquistare l’ex Juve.

Kean, il grande dirigente lo vuole a tutti i costi: trattativa in corso

La squadra che più di tutte sembra aver puntato con decisione sul centravanti vercellese è proprio la sua ‘vittima’ preferita, vale a dire l’Inter. Beppe Marotta è rimasto stregato dalla crescita di Kean e pur di strapparlo alla Fiorentina sarebbe disposto a cedere uno dei due attuali attaccante titolari.

Si vocifera ad esempio di una cessione a peso d’oro di Marcus Thuram, arrivato due anni fa a parametro zero e il cui valore di mercato supera i 70 milioni di euro. In caso di partenza del primogenito dell’ex difensore campione del mondo l’Inter non avrebbe problemi a versare i 52 milioni della clausola.