“Abbiamo un accordo”: Ghisolfi lo ammette, l’intesa è già stata raggiunta per giugno

La Roma, pur se tra mille difficoltà, pensa al futuro. Il direttore sportivo Ghisolfi annuncia importanti novità in vista della prossima stagione

Dare il massimo in questo secondo segmento di stagione e al tempo stesso pensare già al futuro a breve e medio termine. In casa Roma al netto delle difficoltà economiche e dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario si guarda al domani con moderato ottimismo.

Le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri nella conferenza stampa che ha preceduto la trasferta di Venezia hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi, che speravano in un cammino molto più rapido per tornare ai vertici del calcio italiano.

I giallorossi dovranno invece stringere la cinghia almeno per le prossime due sessioni di mercato, in cui saranno obbligati a ridurre le spese ed abbassare il più possibile i costi di gestione. Una prospettiva non certo esaltante per tutto l’ambiente.

A fare ulteriore chiarezza, confermando in gran parte quanto già anticipato da Ranieri, è il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi che nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha preannunciato anche un possibile nuovo acquisto da concretizzare a giugno.

Roma, l’annuncio di Ghisolfi scuote i tifosi: non si torna indietro

Secondo quanto dichiarato dal dirigente francese l’arrivo tra quattro mesi di Davide Frattesi non è un’utopia: “Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, a giugno vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità“.

Una buona notizia, a quanto pare, per la Roma della prossima stagione. Sempre a proposito di intese e accordi da trovare però, ce n’è uno attualmente in vigore tutt’altro che gradito ai sostenitori romanisti. Un patto che il club capitolino è tenuto a rispettare.

Roma, il patto da onorare a tutti i costi: Ghisolfi conferma tutto

Ghisolfi conferma tutto: “Parliamo di un settlement agreement, cioè un accordo privato, tra la Roma e l’Uefa. Per capirci: c’è un limite di velocità fissato a 30 chilometri all’ora che vale per tutti ma noi dobbiamo andare a 20 perché in passato si è andati a 50 senza potercelo permettere“.

Il patto tra i giallorossi e Nyon, di durata quadriennale e stipulato a settembre del 2022, scadrà dunque a giugno del 2026 al netto di eventuali ulteriori violazioni che saranno ovviamente sanzionate dall’organismo calcistico europeo. Come dicevano i latini, ‘mala tempora currunt…’.