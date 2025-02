FUORI TEMPO MASSIMO: accordo SALTATO sul gong I Juve, che mazzata, firme pronte, ma il Top player resta dov’è

La Juventus insieme al Milan è stata la protagonista del mercato invernale. Giuntoli però non è riuscito a definire un’ultima operazione

Gli obiettivi individuati dalla dirigenza della Juventus in questo più movimentato del solito mercato invernale sono stati centrati. Il direttore generale Cristiano Giuntoli aveva il compito di puntellare una difesa falcidiata dagli infortuni e di trovare un centravanti di alto profilo in grado di spedire Dusan Vlahovic in panchina.

Una doppia missione che il manager toscano è riuscito a compiere, anche se tra non poche difficoltà. Il colpo più importante messo a segno dall’ex ds del Napoli è senza dubbio il centravanti francese Kolo Muani, arrivato dal Paris Saint Germain con la formula del prestito oneroso.

La rosa dei difensori si è arricchita di tre elementi tutti da scoprire: il terzino portoghese Alberto Costa e i centrali Loyd Kelly e Renato Veiga. Nelle ultime ore si è perfino vociferato di una sorta di preaccordo trovato con la Fiorentina per il ventenne centrale Pietro Comuzzo.

A tal proposito la cessione di Nicolò Fagioli al club viola secondo qualche ben informato altro non sarebbe che una sorta di primo passo verso la chiusura dell’operazione. Comuzzo piaceva e piace tutt’ora anche al Napoli, ma i bianconeri sarebbero in netto vantaggio.

Juventus, il rimpianto di Giuntoli: cosa è successo

Giuntoli starebbe dunque gettando le basi per il prossimo mercato estivo in cui la Juventus dovrà più che altro puntellare alcuni ruoli in un’opera di consolidamento delle basi gettate l’estate scorsa.

In realtà già a gennaio i bianconeri avrebbero desiderato fare qualcosa di più soprattutto in uscita, riuscendo a cedere qualche giocatore che Thiago Motta considera di secondaria importanza rispetto ai cosiddetti titolarissimi.

Juventus, l’ultima cessione super è naufragata in extremis: ecco perché

Il profilo che solo a causa del protrarsi delle trattative non ha lasciato la Continassa è quello di Douglas Luiz. Il ventiseienne centrocampista brasiliano non ha mai incontrato il gradimento di Thiago Motta a tal punto che Giuntoli aveva in programma di cederlo già quest”inverno.

Su si lui era piombato il Manchester United che non aveva però intenzione di sborsare gli oltre 40 milioni di euro richiesti dal club bianconero. Alla fine le parti sembravano aver trovato la quadra su un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei Red Devils. Qualche incomprensione finale ha rallentato la trattativa fino a farla naufragare una volta per tutte. E così Luiz è rimasto a Torino, a giugno se ne riparlerà.