Dal Napoli alla Juventus: 40 milioni messi sul piatto | Conte beffato

Cristiano Giuntoli ha lanciato il guanto di sfida alla sua ex squadra. La Juventus sta per beffare il Napoli grazie a un assegno da 40 milioni

Un rush finale di mercato all’insegna di possibili colpi di scena e di duelli infuocati tra le grandi del nostro campionato. C’è la sensazione tra esperti ed addetti ai lavori che molto possa ancora succedere nelle ultime frenetiche ore di trattative.

A recitare un ruolo da protagoniste sono soprattutto Milan e Juventus impegnati a chiudere importanti operazioni sia in entrata che in uscita. Ma mentre i rossoneri hanno deciso di rivoluzionare il proprio attacco i bianconeri puntano soprattutto sul potenziamento della difesa.

Del resto a causa degli infortuni di Bremer e Cabal e dopo l’addio di Danilo la rosa dei centrali si è ridotta all’osso. A complicare uno scenario di per sé molto difficile si è messo l’infortunio muscolare occorso a Pierre Kalulu in occasione della sfida di Champions contro il Benfica.

L’ex difensore del Milan nella migliore delle ipotesi resterà fuori per almeno 4/5 settimane. Una tegola pesantissima per Thiago Motta che potrà quanto meno contare sui nuovi arrivati, il giovane difensore portoghese Renato Veiga e il centrale inglese Lloyd Kelly.

Juventus, spunta un nuovo obiettivo: Giuntoli lo vuole a tutti i costi

Il direttore generale Cristiano Giuntoli non si ferma però agli ultimi due innesti e già pensa a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sempre per ciò che riguarda il reparto arretrato avrebbe individuato un nuovo obiettivo.

Si tratta di un giovane talento sul quale da tempo ha messo gli occhi addosso il Napoli: sembra che ad averne caldeggiato l’acquisto sia stato Antonio Conte in persona. È molto difficile però che questa operazione si possa chiudere negli ultimi giorni di gennaio.

Juventus-Napoli, duello all’ultimo milione: Giuntoli sfida Conte

Il calciatore in questione è il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, diciannove anni tra qualche giorno e una carriera davanti a sé con ogni probabilità di altissimo livello. Il Napoli ha tentato di strapparlo ai viola fin da subito ma il presidente viola Commisso ha rifiutato le proposte di De Laurentiis.

La valutazione che il club viola fa di Comuzzo non è inferiore ai 40 milioni di euro e un’eventuale sua cessione è rimandata a giugno. Nel frattempo la Juventus si è messa in testa di superare la concorrenza del Napoli imbastendo fin da ora una trattativa con Commisso. Gli azzurri però non mollano, ci sarà da divertirsi.