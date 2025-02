“Salah tornerà alla Roma”: il suo tempo in Inghilterra è finito | Tutto pronto per il clamoroso ritorno

Mohamed Salah a giugno sarà un giocatore svincolato. L’attaccante egiziano lascerà Liverpool, si ipotizza un ritorno nella Capitale

Dopo otto anni di magie, gol a raffica e grandi vittorie, Mohamed Salah sta per dire addio al Liverpool. Il formidabile attaccante egiziano, acquistato dai Reds nell’estate del 2017 per una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il club della Mersey.

In otto stagioni trascorse sotto la guida di Jurgen Klopp l’ex gioiello di Chelsea, Fiorentina e Roma ha collezionato 382 presenze messo a referto 236 gol. Numeri impressionanti che gli hanno consentito di essere scelto più volte come il miglior giocatore della Premier League.

Il contratto che andrà a scadenza il 30 giugno del 2025 questa volta non sarà prolungato: a quanto pare Salah è intenzionato ad accettare le succose offerte formulate da almeno un paio di club del campionato saudita.

L’Arabia Saudita rappresenta da un paio d’anni a questa parte la nuova frontiera del calcio mondiale, una sorta di Eldorado per tanti calciatori affermati che a Riad e dintorni possono guadagnare cifre impossibili o quasi da rifiutare.

Salah, la scelta controcorrente: tifosi senza parole

L’attaccante egiziano però, in base ad alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera nel Vecchio Continente. Il calcio che più conta, nonostante tutto, è ancora quello europeo.

Salah tra l’altro si considera ancora un calciatore in piena efficienza fisica e per questo ancora in grado di incidere in un campionato di alto livello. Di qui l’idea di fare ritorno in Italia, magari proprio nel club che gli ha garantito maggiore visibilità anche in campo internazionale.

Salah, trattativa avviata con la Roma: i dettagli

Ebbene sì, l’ex stella del Basilea punterebbe a tornare a Roma in estate. Il club giallorosso, anche in caso di mancato ingresso in Europa, rimane una società ambita da molti calciatori di prima fascia. Non si può escludere a questo punto che tale interesse non si trasformi in una trattativa vera e propria.

Nelle prossime settimane dovrebbero intensificarsi i contatti tra le parti con tanto di possibile intesa di massima sui termini dell’ingaggio di Salah. Per il club giallorosso si tratterebbe di un grande colpo, in linea con gli arrivi di giocatori del calibro di Dybala e Lukaku. Tra l’altro lo stesso Claudio Ranieri avrebbe già dato il suo placet all’ingaggio dell’attaccante egiziano.