Vuole lasciare subito la Juventus: la decisione è ufficiale | Thiago Motta non può impedirlo

Le ultime ore di mercato potrebbero riservare parecchie sorprese in casa Juventus sia in entrata che in uscita. I tifosi sono molto perplessi

Nessuno si aspettava, tra giornalisti e tifosi, che il mercato di gennaio in genere povero di novità potesse riservare tali e tanti colpi di scena. Ad agitare le acque in questa sessione invernale sono state soprattutto Juventus e Milan, che hanno messo a segno colpi di un certo spessore.

Il direttore generale Cristiano Giuntoli ha definito gli arrivi di Renato Veiga, Alberto Costa, Kolo Muani e ha definito nelle ultime ore l’ingaggio in prestito del difensore inglese Lloyd Kelly dal Newcastle.

Tuttavia a scuotere l’ambiente bianconero nelle ultime ore sono soprattutto le voci relative a possibili e al tempo stesso sorprendenti cessioni last minute. Da escludere però quella di Andrea Cambiaso al Manchester City.

Il club campione d’Inghilterra non avrebbe dato seguito all’interesse manifestato qualche giorno fa nei confronti dell’ex difensore del Genoa, tanto che la famigerata offerta shock da 65 milioni di euro non si sarebbe mai concretizzata.

Juventus, in arrivo cessioni eccellenti: Thiago Motta in allarme

Il caso più spinoso riguarda senza dubbio Dusan Vlahovic, i cui rapporti con la società sono ormai ridotti ai minimi termini. Il centravanti serbo con il contratto in scadenza nel 2026 ha deciso di cambiare aria, se non adesso sicuramente a giugno. Ad oggi però la Juventus non ha ricevuto alcuna manifestazione d’interesse.

A tenere in allarme Thiago Motta e i tifosi bianconeri è la notizia che l’ex bomber della Fiorentina non sia l’unico della rosa a volere cambiare aria. Uno degli acquisti topo dell’estate scorsa, il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, starebbe spingendo per essere ceduto.

Juventus, la decisione è presa: non si torna più indietro

L’ex gioiello dell’Aston Villa era convinto di poter occupare un ruolo centrale nello scacchiere della nuova Juventus targata Motta. Alla prova dei fatti il mediano verdeoro è stato a lungo ignorato al punto da spingerlo a chiedere una cessione in tempi brevi.

Non è facile però trovare una nuova destinazione quando mancano solo poche ore alla chiusura del mercato ed è per questo che Luiz è destinato a restare alla Continassa almeno fino al termine della stagione. A giugno, nella prossima sessione estiva, se ne riparlerà.