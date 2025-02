Addio in lacrime al Milan: il club lo ha cacciato | Ha già svuotato il suo armadietto

Milan protagonista sul mercato: a poche ore dalla chiusura i rossoneri chiudono importanti operazioni anche in uscita. Un addio spiazza tutti

Ultime ore a dir poco frenetiche in casa Milan. La sessione invernale di mercato sta portando in dote un’autentica rivoluzione tecnica, soprattutto in attacco. Com’è ormai noto a tutti sta per essere annunciata ufficialmente la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray, un’operazione avviata e chiusa in poche ore.

L’addio del centravanti spagnolo, che ha ampiamente deluso le aspettative di società e tifosi, farà da preludio all’arrivo del vero grande obiettivo di gennaio, il bomber messicano Santiago Gimenez.

La trattativa con il Feyenoord si è protratta per diversi giorni ma alla fine Ibrahimovic e Moncada non hanno potuto fare altro che andare incontro alla richiesta economica del club di Rotterdam, che non è mai scesa sotto i 40 milioni di euro.

L’addio di Morata però non sarà l’unico: per fare spazio a Gimenez il Milan ha infatti deciso di cedere un altro elemento del reparto offensivo. Si era vociferato a tal proposito di un ritorno a Roma di Tammy Abraham in anticipo di mesi rispetto al prestito pattuito l’estate scorsa.

Milan, la cessione sorprende tutti: tifosi sotto shock

L’ex centravanti del Chelsea al netto del gol vittoria nella finale della Supercoppa italiana non ha lasciato un segno tangibile in questa prima parte di stagione. L’idea di rispedirlo nella Capitale è senz’altro balenata nella testa del management rossonero, ma alla fine si è deciso di tenerlo fino a giugno.

Il centravanti inglese alla fine resterà a Milanello fino al termine della stagione, mentre a lasciare il centro sportivo rossonero sarà quasi certamente uno dei talenti più luminosi di casa Milan e del calcio italiano.

Milan, trattativa last minute: accordo a un passo

Non c’è ancora nulla di definito, ma nelle ultime ore ha preso corpo l’ipotesi di una cessione, rigorosamente in prestito, di Francesco Camarda. Il diciassettenne attaccante prodotto del vivaio milanista è in procinto di accasarsi al Monza della famiglia Berlusconi.

Una cessione che il giovanissimo attaccante non si aspettava a tal punto da versare qualche lacrima nel momento in cui ne è venuto a conoscenza. I dirigenti del Milan però hanno chiarito all’agente di Camarda che a giugno il baby fenomeno della Primavera tornerà senz’altro alla base.