“Tieniti pronto per Luglio”: Juve, Giuntoli ha già blindato il suo pupillo | Lo riabbraccia alla Continassa, ma in gran segreto

La Juventus sta già pianificando la prossima campagna acquisti estiva. Il dg Cristiano Giuntoli vuole mettere a segno un colpo di alto profilo

Il mercato di gennaio si è chiuso appena una settimana fa ma in casa Juventus si sta già lavorando alla campagna acquisti e cessioni della prossima stagione. Il direttore generale Cristiano Giuntoli, in totale sintonia con l’allenatore Thiago Motta, è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa con pochi innesti di altissimo profilo.

L’ex direttore sportivo del Napoli ha in mente di regalare al tecnico italo brasiliano almeno un rinforzo per reparto, tre profili super in grado di trasformare la Juventus nella principale favorita per il titolo nella prossima stagione.

In difesa, confidando sul ritorno di due pezzi importanti come Bremer e Cabal e sul probabile riscatto di Pierre Kalulu dal Milan, Giuntoli vorrebbe inserire un unico tassello di qualità e il giocatore da tempo individuato è David Hancko, il centrale slovacco del Feyenoord.

Discorso più o meno simile per il centrocampo, dove l’obiettivo numero uno del direttore generale bianconero ha il nome e il volto di Sandro Tonali. Il pilatro della Nazionale italiana vuole lasciare il Newcastle per fare ritorno in Serie A e alla Juventus andrebbe di corsa.

Juventus, il sogno di Giuntoli per l’attacco è uno solo: accordo imminente

Molto delicato è invece il discorso legato all’attacco, il reparto in cui la Juventus cambierà di più. Il progetto di Giuntoli prevede il riscatto di Kolo Muani dal Paris Saint Germain e la cessione al miglior offerente di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è sul mercato e non potrebbe essere altrimenti, alla luce di un contratto che scadrà il 30 giugno del 2026 e che nessuno sembra intenzionato a rinnovare. Pertanto la società bianconera dovrà acquistare un nuovo numero nove.

Juventus, la decisione è presa: lo aspettano alla Continassa

Un bomber che Cristiano Giuntoli conosce come le sue tasche avendolo portato in Italia qualche anno fa. Ora sta giocando in prestito al Galatasaray ma a giugno sarà ceduto a titolo definitivo. Stiamo parlando di Victor Osimhen, il pupillo del dirigente toscano.

Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria pari a 75/80 milioni di euro valida solo per l’estero. Dunque, per strappare Osimhen al Napoli non si può prescindere da una trattativa con il presidente De Laurentiis. Un osso notoriamente durissimo per tutti. Giuntoli però non mollerà.