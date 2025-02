RIBALTONE IBRA: accordo a 54 milioni di euro I Meeting segreto a Milanello: sì, accetto

Il Milan è stato il vero protagonista dell’ultimo mercato di gennaio. Ed è stato a un passo dal chiudere un’operazione da 54 milioni di euro

Un mercato di gennaio degno di un club grande e ambizioso come il Milan. La dirigenza rossonera in sole due settimane ha spento le polemiche e dato un calcio alle critiche, anche molto pesanti, piovutele addosso nella prima parte della stagione.

Zlatan Ibrahimovic, che fino a dicembre si era fatto notare più per le sue assenze, ha ribaltato completamente la struttura tecnica della squadra: l’ex fuoriclasse svedese ha in primis optato per il cambio di allenatore prendendo Sergio Conceicao al posto dello sfiduciato Fonseca.

Subito dopo ha rinforzato la rosa con cinque nuovi innesti, tre dei quali in grado di accrescere enormemente la qualità tecnica della rosa rossonera. Giocatori come Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix possono cambiare il volto di qualsiasi squadra.

Il mercato di gennaio conclusosi con gli arrivi di Sottil dalla Fiorentina e di Bondo dal Monza ha rischiato di riservare altri clamorosi colpi di scena. Stando almeno all’indiscrezione diffusa dal giornalista del quotidiano La Repubblica, Giulio Cardone, il Diavolo sarebbe stato a un passo dal chiudere una maxi operazione.

Ibrahimovic, il super colpo è servito: in ballo 54 milioni

Intanto sembra che sempre grazie ai buoni uffici di Jorge Mendes, il super manager portoghese e vero e proprio re dei procuratori, a giugno prossimo il Milan possa costruire una trequarti tutta lusitana grazie all’acquisto di Bernardo Silva, trentunenne centrocampista in uscita dal Manchester City.

Il secondo colpo sarebbe poi il riscatto a titolo definitivo di Joao Felix che a Milano sembra tornato ai fasti di un tempo. Due operazioni che Ibrahimovic avrebbe già chiuso se a gennaio fosse andata in porto la cessione di un big della rosa.

Milan, la maxi cessione è saltata in extremis: ecco perché

Secondo quanto riportato da Giulio Cardone il Milan avrebbe ricevuto un’offerta da 54 milioni di euro per Theo Hernandez, il cui contratto è in scadenza a giugno del 2026. Come già trapelato nei giorni scorsi sarebbe stato il Como dei ricchissimi proprietari indonesiani a formulare la super proposta.

Ibrahimovic aveva detto sì ai lariani ma è stato il giocatore francese a rifiutare il trasferimento a Como facendo saltare la trattativa. Sembra improbabile a questo punto che a giugno il club manzoniano rilancerà con una cifra simile. Nel calcio mercato però mai dire mai…