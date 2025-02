VERRATTI IN SERIE A: clamoroso, arriva a ZERO EURO I Accordo per Luglio raggiunto

Marco Verratti gioca da un anno e mezzo nell’Al-Arabi, club della Qatar Stars League. Ma a giugno potrebbe approdare nella nostra Serie A

In Francia Marco Verratti, soprattutto per i tifosi del Paris Saint Germain, è un vero e proprio idolo, un autentico beniamino. Del resto è difficile immaginare il contrario alla luce della permanenza decennale tra le file dei Bleus del centrocampista abruzzese.

Sembrava quasi uno scherzo in quell’estate del 2012 che l’allora diciannovenne regista con un solo anno di sperienza ad alto livello, per giunta in Serie B con la maglia del Pescara, potesse finire in uno dei club più ricchi e ambiziosi d’Europa.

Non solo, ma sia gli esperti di mercato che molti addetti ai lavori erano convinti che quella di Parigi per Verratti sarebbe stata poco più che una parentesi. “Tra uno o due anni giocherà nella Juventus o nel Milan“, qualcuno azzardò.

I pronostici però molto spesso sono fatti per essere smentiti e l’ex talento del Pescara a Parigi è rimasto per ben undici anni diventando fin da subito uno dei pilastri del Paris Saint Germain, il club di proprietà del fondo sovrano del Qatar.

Verratti, l’esordio in Serie A si avvicina: accordo imminente

Nell’estate del 2023 si è però consumato l’addio tra Verratti e il Psg ma smentendo ancora una volta le previsioni il regista campione d’Europa con la Nazionale ha snobbato l’ipotesi di un approdo in Italia accettando invece la maxi offerta dell’Al-Arabi, squadra che milita nella Qatar Stars League.

Il contratto con i qatarioti scadrà a giugno del 2025, dunque tra poco più di quattro mesi. E forse stavolta potrebbe concretizzarsi il tanto auspicato approdo in Serie A. Anche perché sono almeno tre i club italiani realmente interessati al suo ingaggio.

Verratti in Serie A, favorito il Centro-Sud: trattative avviate

Il regista abruzzese piace soprattutto ai tre principali club del Centro-Sud, le due romane e il Napoli. La Roma sta pensando a Verratti per sostituire uno tra Cristante e Paredes, mentre la Lazio lo vuole per costruire un centrocampo a tre con Rovella e Guendouzi.

Infine gli azzurri, ad oggi i favoriti alla corsa per Verratti. Antonio Conte stravede per l’ex regista del Paris Saint Germain, che in una stagione con il Napoli quasi certamente impegnato in Champions League avrebbe il ruolo di alternativa di altissimo livello di Lobotka. Vedremo chi la spunterà.