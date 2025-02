Sì, mister, accetto: FIRMA E ACCORDO, tutto fatto alla ROMA I BOOM! Contratto fino al 2029

La Roma, anche se tra molte difficoltà, sta programmando il futuro. I tifosi possono finalmente esultare, è l’intesa che tutti aspettavano

Se il presente in casa Roma è tutt’altro che esaltante, il futuro è ancora più incerto e nebuloso. Tutto è cambiato da quando Claudio Ranieri ha gelato le speranze e le ambizioni dei tifosi annunciando le pesanti ristrettezze economiche a cui dovrà far fronte la società nelle prossime sessioni di mercato.

Del resto i rigidi parametri del Fair Play Finanziario imposti dall’UEFA e i termini dell’accordo stipulato con i vertici di Nyon obbligano da qui al prossimo anno il club capitolino a seguire una politica tesa soprattutto al risparmio.

Le prospettive immediate non sono dunque esaltanti: per rientrare nei paletti della sostenibilità economica la Roma dovrà soprattutto cedere e solo dopo, sempre in base a un generale contenimento dei costi, potrà acquistare.

I maggiori indiziati a lasciare la Capitale a giugno sono soprattutto il capitano Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Mats Hummels e Stephan El Shaarawy. Tre senatori dello spogliatoio oltre all’esperto difensore tedesco che saluterà a parametro zero.

Restano in bilico anche Leandro Paredes e Paulo Dybala, considerati imprescindibili dalla società e dallo stesso Ranieri ma al tempo stesso a rischio sostenibilità a causa dei loro super ingaggi.

Il regista e l’attaccante argentino alla fine potrebbero rimanere a Roma grazie a una decisa spalmatura dei propri rispettivi emolumenti. In un clima di assoluta incertezza anche legata all’assenza di una struttura dirigenziale degna di questo nome giunge comunque una buona notizia.

Nel corso della conferenza stampa di vigilia dell’andata dei play off di Europa League contro il Porto il portiere della Roma Mile Svilar ha sorpreso tutti, commentatori e tifosi, preannunciando un’imminente intesa sul rinnovo di contratto.

L’ex talento del Benfica è legato alla società giallorossa fino al 30 giugno del 2026 ma le parti sarebbero molto vicine a un prolungamento di altre tre stagioni con tanto di nuovo contratto con scadenza 30 giugno del 2029. Svilar ha anticipato l’imminente intesa sul rinnovo di contratto con la società capitolina: “Sì, abbiamo iniziato a parlarne la scorsa settimana, anche se io penso solo al campo“. Un raggio di luce in un periodo buio.