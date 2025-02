“Hanno interrogato anche mia figlia”: Nainggolan è una furia e sputa tutto fuori I Droga e carcere: non può lasciare il Paese

Dopo la drammatica esperienza dell’arresto per un presunto coinvolgimento in un traffico di droga Nainggolan svela inquietanti retroscena

Un incubo con la I maiuscola. È difficile definire altrimenti il dramma vissuto da Radja Nainggolan qualche settimana fa. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma ed Inter è stato infatti arrestato dalla polizia per ordine dei magistrati belgi.

L’ex idolo dei tifosi rossoblù e giallorossi è rimasto coinvolto in una maxi inchiesta su un vorticoso traffico di stupefacenti che parte dal Sud America e arriva in Europa attraverso la mediazione di alcuni spacciatori. E proprio Nainggolan secondo la pubblica accusa avrebbe fatto parte di questo meccanismo perverso.

Il centrocampista di origini indonesiane è stato subito interrogato da uno dei magistrati titolari dell’inchiesta che ha peraltro visto il coinvolgimento di altre 15 persone: una vera e propria rete di spaccio che gli inquirenti confidano di aver smantellato.

Nainggolan è tornato in libertà, a quanto pare vigilata, al termine del lunghissimo interrogatorio al quale è stato sottoposto e dopo qualche giorno di silenzio ha deciso di parlare raccontando la sua verità.

Nainggolan sconvolto e furioso, ecco cosa ha detto

Il centrocampista di origini indonesiane ha svelato al quotidiano Het Laatste Nieuws che quasi tutte le domande che gli sono state rivolte vertevano sui rapporti tra lui e Nasr-Eddine Sekkaki, il fratello minore del criminale Ashraf Sekkaki, particolarmente noto in Belgio per il suo coinvolgimento nel traffico di droga e in una serie di rapine.

Nainggolan ha urlato la sua innocenza: “Sono stato trattato come Escobar, ma non ho nulla a che fare con quei casi di droga“. Per chi non lo sapesse il citato Pablo Escobar è stato per anni il narcotrafficante colombiano più potente e feroce di tutto il Sudamerica.

Nainggolan, le agghiaccianti rivelazioni sulla figlia: tifosi sconvolti

“L’interrogatorio si è protratto per tutto il pomeriggio e per questo hanno deciso di farmi passare la notte in cella. È stata un’esperienza che non auguro a nessuno“. Il peggio però secondo Nainggolan non è stato neanche questo.

Dopo aver chiarito la natura dei suoi rapporti con il fratello del noto criminale (“È un amico ed è sempre stato sincero con me“) e aver confermato di non poter lasciare il Paese su precisa disposizione dei magistrati il giocatore belga ha parlato di quanto accaduto alla prima delle sue quattro figlie. “La più grande ha 17 anni, quindi mi ha fatto un sacco di domande. A scuola è stata interrogata a riguardo e ha cercato di difendermi. Le ho detto di non preoccuparsi e che sono innocente“.