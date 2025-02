“Verrò: ma non voglio neanche un euro”: ACCORDO TOTALE, ma a ZERO I Ha deciso di non essere pagato

Il calciomercato è finito da più di una settimana ma le trattative proseguono, anche se in altri ambiti. Questa notizia è davvero clamorosa

La sessione di gennaio si è conclusa da circa una settimana ma le trattative non si fermano. È possibile ad esempio, se non addirittura probabile, che qualche operazione che non si è conclusa per un soffio a gennaio torni in auge a giugno prossimo.

Vicende e dinamiche tipiche del calciomercato che da sempre regala colpi di scena e sviluppi imprevedibili. Quello di cui stiamo per occuparci però è un caso che non ha niente a che fare con i trasferimenti di un giocatore da una squadra all’altra.

In realtà anche in questo caso specifico si può parlare di una trattativa nata e definita in pochissimo tempo e di una decisione presa in un batter d’occchio. Ma il luogo in cui calciatore in questione si recherà tra qualche giorno non c’entra con l’attività agonistica.

Il luogo in questione è un teatro, il celeberrimo Ariston che fino a sabato ospiterà la 75/a edizione del Festival di Sanremo. La tradizionale kermesse canora italiana sarà condotta quest’anno da Carlo Conti che prenderà il posto di Amadeus.

Accordo definitivo, altro che soldi: tifosi commossi

L’esperto showman fiorentino ha già presentato il Festival in passato ma questa volta sarà come ripartire da zero. Del resto non sarà facile non far rimpiangere l’ex deejay romagnolo che per cinque anni ha impresso il suo marchio sull’evento più importante della tv italiana e di mamma RAI in particolare.

Per rendere il Festival ancora più interessante e coinvolgente Carlo Conti ha avuto la brillante idea di invitare sul palco in qualità di ospite d’onore uno dei calciatori che lui stesso, da vecchio tifoso della Fiorentina, ha detto di stimare di più.

Sanremo lo aspetta a braccia aperte, racconterà tutto sul palco

Stiamo parlando di Edoardo Bove, il ventiduenne centrocampista viola ma di proprietà della Roma che a dicembre scorso a causa di un grave malore accusato durante la sfida contro l’Inter fu ricoverato d’urgenza in ospedale. All’ex talento giallorosso è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo e con ogni probabilità in futuro potrà giocare a calcio solo all’estero.

Bove ha accettato l’invito di Carlo Conti e a dare l’annuncio è stato proprio il conduttore, entusiasta di poter dare spazio allo sfortunato centrocampista: “Edoardo ha detto subito sì alla mia proposta. Sarà bello avere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza“. Bove tra l’altro ha compiuto un gesto di grande sensibilità, visto che presenzierà sul palco del teatro Ariston a titolo del tutto gratuito.