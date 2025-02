SQUALIFICATO PER DOPING: positivo al controllo, lo hanno beccato I Altro che Sinner, è nei guai fino al collo

Jannik Sinner affronterà a metà aprile il processo per il caso doping. Purtroppo ad oggi l’ipotesi di una squalifica è sempre più concreta

Quando mancano poco più di due mesi al processo per il caso doping che vede coinvolto Jannik Sinner, la WADA ha deciso di alzare il tiro nei confronti del numero uno del tennis mondiale. L’agenzia internazionale antidoping, che ha inoltrato il ricorso contro l’assoluzione del fuoriclasse azzurro, esce allo scoperto.

Lo fa attraverso il suo presidente, il polacco Witold Banka, che in un’intervista rilasciata ai media del suo Paese ha lanciato accuse molto precise nei confronti del tennista altoatesino. Il massimo dirigente dell’agenzia non arretra di un millimetro.

“Un atleta professionista è responsabile anche delle azioni del suo staff e questa è la quintessenza dell’antidoping. Il caso della Swiatek – ha chiarito Banka – è molto diverso da quello di Sinner. Lui era obbligato a verificare l’operato del suo massaggiatore“.

Una presa di posizione molto decisa che non lascia presagire niente di buono in vista dell’udienza che si terrà al TAS di Losanna il 16 e 17 aprile prossimi. Stando così le cose il rischio di una squalifica del campione di San Candido è molto concreto.

Sinner, aumenta il pessimismo: intanto piovono altre squalifiche

Per fortuna mancano più di due mesi al processo e la sensazione è che da qui a metà aprile lo scenario possa in qualche modo cambiare, magari grazie all’emergere di qualche elemento favorevole al tennista italiano.

Detto questo, negli ultimi giorni altri casi di doping hanno investito il mondo dello sport e del tennis in particolare. Si tratta di atleti non di primo piano, è un dovere sottolinearlo, trovati positivi a sostanze vietate dai regolamenti.

Sinner, c’è chi sta peggio di lui: la squalifica è inevitabile

L’ITIA (International Tennis Integrity Agency), la stessa agenzia che ha assolto Sinner l’estate scorsa, ha invece sospeso per doping il ventinovenne tennista venezuelano Goncalo Oliveira, risultato positivo alla metanfetamina.

È un caso, come sottolineato in precedenza, di gran lunga meno ‘pesante’ in termini di risonanza mediatica rispetto a quelli di Sinner e della stessa Swiatek. Qualcuno ha già insinuato che l’ITIA abbia usato due pesi e due misure: molto benevola con Sinner, spietata con il semisconosciuto Olivera. In realtà non è affatto così: il secondo ha assunto volontariamente una sostanza vietata, il primo no.