SINNER NON SI RIFIUTA: è tutto fatto I Da ‘nemici’ a partner, ora niente sarà come prima

Sono giornate interlocutorie queste per Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo riflette sul suo futuro. Grandi novità in vista

Il riposo meritatissimo dopo l’ennesimo trionfo. Jannik Sinner subito dopo la conquista degli Australian Open, primo Slam della stagione e terzo della sua già straordinaria carriera si è concesso qualche giorno di legittimo relax.

Prima un’incursione in montagna dalla sua famiglia con tanto di qualche rilassante discesa sugli sci, poi il ritorno nella ‘sua’ Montecarlo dove abita da qualche anno. Il tutto in attesa di riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni.

Per ora nell’entourage del numero uno del tennis mondiale si cerca di evitare l’argomento doping, ma il processo davanti al TAS di Losanna incombe sempre più minaccioso all’orizzonte. A metà aprile il Tribunale Arbitrale dello Sport prenderà una decisione definitiva in merito al ricorso della WADA contro l’assoluzione in primo grado del nostro fuoriclasse.

Sinner cerca di esorcizzare lo spettro di una possibile ed eventualmente ingiusta squalifica concentrandosi solo sulle vicende di campo, che nel suo caso riguarda pure la scelta del suo prossimo super coach.

Sinner non ce l’ha fatta, la decisione è ormai definitiva

Ormai non v’è alcun dubbio: al termine della stagione Darren Cahill, entrato a far parte dello staff di Sinner nel 2022, abbandonerà l’incarico che ha svolto con straordinaria competenza e professionalità.

Non è un caso che negli ultimi due anni, anche grazie al contributo chiave offerto dal tecnico australiano, il tennista altoatesino sia riuscito a scalare la vetta del ranking Atp fino a conquistare lo scettro di numero uno. La domanda che tifosi e addetti ai lavori si pongono riguarda il nome del prossimo super coach di Sinner.

Sinner vuole solo lui, non c’è posto per altri: tifosi in estasi

A quanto pare al campione altoatesino non dispiacerebbe ingaggiare colui che da piccolo era una sorta di beniamino, se non addirittura un modello a cui ispirarsi. Parliamo di Andreas Seppi, ex numero 13 del ranking una dozzina d’anni fa.

Il diretto interessato in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport si è detto lusingato dall’interesse manifestato da Sinner nei suoi confronti: “Sono onorato che si sia fatto il mio nome. Tengo a dire che non ho contattato nessuno, né tantomeno qualcuno mi ha chiamato. Poi è chiaro, se ci fosse la possibilità di allenare uno come Jannik come fai a dire di no? In questo momento non credo sia il momento giusto, ma tra qualche anno uno come lui lo allenerei molto volentieri“.