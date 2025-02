Napoli PENALIZZATO: – 2 in classifica I Campionato e scudetto stravolti dalla decisione FIGC

Una clamorosa e sconvolgente sentenza potrebbe togliere due preziosi punti al Napoli di Conte compromettendone la corsa allo scudetto

Una vera e propria valanga rischia di abbattersi sul campionato di Serie A e in particolare sul Napoli. La rabbia e la delusione di Antonio Conte e di buona parte della tifoseria per un mercato invernale non proprio memorabile finiranno ben presto nel dimenticatoio.

Secondo quanto trapela da ambienti molto vicini alla FIGC il club azzurro corre seriamente il rischio di incassare dal Tribunale Federale 2 o 3 punti di penalizzazione in classifica. Se così fosse sarebbe in parte compromessa la corsa verso la conquista del quarto scudetto della storia del club.

Nel caso di una sanzione in termini di punti gli azzurri perderebbero terreno dai campioni d’Italia in carica, non proprio una buona notizia per società e tifosi. Anche perché la piena responsabilità di un’eventuale penalizzazione cadrebbe sulle spalle del presidente De Laurentiis in persona.

Il patron e produttore cinematografico è scivolato infatti sulla classica inattesa buccia di banana: un errore banale ma imperdonabile che può danneggiare seriamente il cammino del Napoli in questo campionato.

Napoli, clamoroso errore di De Laurentiis: tifosi sconvolti

È accaduto che De Laurentiis abbia presentato qualche settimana fa un ricorso al Tribunale di Milano con l’obiettivo di ottenere la destituzione del neo eletto presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli.

Si sarebbe dunque trattato di una palese e indiscutibile violazione della celeberrima clausola compromissoria, vale a dire la clausola che prevede come tutti i tesserati possano rivolgersi alla giustizia ordinaria solo una volta esauriti i gradi della Giustizia Sportiva, oppure chiedendo un via libera formale al Consiglio federale.

Napoli penalizzato, l’Inter se la ride: sentenza inevitabile

È vero che il presidente del Napoli, forse resosi conto dell’errore commesso, abbia ritirato quasi subito il ricorso. Ma questo può non bastare per la Giustizia Sportiva. Secondo quanto dichiarato al portale ‘Ius‘ dall’avvocato La Francesca esperto di diritto sportivo è più che possibile che il Napoli venga penalizzato con addirittura 6 punti in meno in classifica.

De Laurentiis dal canto suo andrebbe incontro a una squalifica di due anni in base alla violazione del cosiddetto ‘vincolo di giustizia‘. Una batosta senza precedenti per il club partenopeo, una mazzata dalle conseguenze imprevedibili. C’è chi ipotizza un clamoroso addio di Conte a giugno nonostante gli altri due anni di contratto che lo legano alla società. Si tratta però di semplici illazioni, almeno per ora.