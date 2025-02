“Ora deve cambiare tutto” Ibra striglia tutti, ma ammette: “vinciamo solo noi”

Il Milan è stato l’autentico protagonista del mercato di gennaio e Zlatan Ibrahimovic ora pretende una svolta decisa da tutti i punti di vista

Orgoglioso, ottimista, soddisfatto: con questi stati d’animo si è presentato Zlatan Ibrahimovic al cospetto dei giornalisti presenti a Milanello in occasione della conferenza stampa di chiusura del mercato di gennaio. Una sessione che ha visto il Milan recitare la parte del leone.

Un Diavolo aggressivo e determinato che ha deciso di rivoluzionare un reparto, l’attacco, rivelatosi il principale tallone d’Achille della squadra rossonera nella prima parte della stagione. Un deludente Alvaro Morata è stato ceduto in fretta e furia ai turchi del Galatasaray.

Al suo posto Ibrahimovic e Moncada hanno acquistato per poco meno di 40 milioni colui che già l’estate scorsa era l’obiettivo numero uno del Milan, vale a dire il centravanti messicano del Feyenoord Santiago Gimenez.

Un colpo di alto profilo ma non l’unico messo a segno dal club meneghino in questa movimentata e a tratti scoppiettante sessione di gennaio. Gli arrivi di un difensore di grande esperienza del calibro di Kyle Walker e di due attaccanti esterni come Joao Felix e Sottil hanno cambiato volto alla rosa allenata da Sergio Conceiçao.

Ibrahimovic scuote il Milan, la risposta dev’essere immediata

Una campagna acquisti così pirotecnica impone una radicale e immediata inversione di rotta sia in termini di prestazioni che soprattutto di risultati. Il Milan in questo momento occupa un malinconico ottavo posto a sette punti di distacco dalla zona Champions.

Zlatan Ibrahimovic pretende, come del resto l’intero management della società, una svolta importante: “Non siamo soddisfatti della classifica, abbiamo rinforzato la squadra con 5 uscite e 5 entrate, siamo soddisfatti, ora questa squadra deve cambiare la situazione“.

Milan, la frecciata di Ibrahimovic alla concorrenza: la frase che fa impazzire i tifosi

Secondo l’ex fuoriclasse svedese dopo un mercato di tale livello l’obiettivo del quarto posto non può e non deve sfuggire. Al tempo stesso però gonfia il petto per l’unico trofeo della stagione finora assegnato, la Supercoppa italiana, conquistato proprio dalla squadra di Conçeicao.

“Finora è mancata la giusta e necessaria continuità. Se non vinci diverse partite non hai il ritmo e ogni volta devi ripartire. Per ora però solo noi abbiamo vinto un trofeo in questa stagione. Pensa se andava meglio…Non è affatto male. Però dobbiamo continuare”. Niente alibi, testa bassa e ripartire di slancio: la qualificazione alla prossima Champions League non deve sfuggire.