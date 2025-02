Inter, ADDIO UFFICIALE: separazione con effetto IMMEDIATO I Ora è finita davvero, il COMUNICATO conferma tutto

Dopo il discusso pareggio nel derby contro il Milan l’attenzione in casa Inter si sposta su ciò che sta avvenendo in società e non solo

Lo sfogo deciso e rabbioso di Simone Inzaghi contro le recenti decisioni arbitrali a sua detta sfavorevoli all’Inter ha scosso dalle fondamenta l’ambiente nerazzurro. Secondo quanto trapela dalle più o meno segrete stanze del club meneghino pare che le intemerate del tecnico piacentino abbiano spiazzato la dirigenza.

Non è un caso che il presidente nerazzurro Beppe Marotta, in genere sempre pronto a schierarsi con il proprio allenatore, in questa occasione non abbia proferito parola né assunto una posizione ufficiale come il suo ruolo imporrebbe.

Questa apparente distanza tra il management dell’Inter e l’allenatore potrebbe fare da preludio secondo qualche esperto a un clamoroso addio al termine della stagione al netto di un contratto che scadrà a giugno 2026.

Le voci relative a una crepa apertasi nel rapporto tra l’ex tecnico della Lazio e la dirigenza nerazzurra circolano già da qualche settimana e c’è chi attribuisce addirittura il recente nervosismo di Inzaghi a una sensazione di improvvisa precarietà sconosciuta fino a qualche decina di giorni fa.

Inter, non ci sono più dubbi: non gli resta che fare le valigie

A rafforzare l’ipotesi di una rottura sempre più vicina sono le indiscrezioni relative ad alcuni recenti contatti avvenuti tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, che si sta godendo un meritato anno sabbatico.

Il tecnico livornese non avrebbe problemi ad accettare la panchina dell’Inter, nonostante gli otto anni trascorsi alla Juventus e i quasi quattro alla guida del Milan. Ad oggi però si tratta solo ed esclusivamente di rumors tutt’altro che confermati.

Inter, il comunicato parla chiaro: i tifosi già sapevano tutto

Quello che invece è diventato ufficiale è l’addio di uno dei dirigenti che più di altri ha contribuito a far tornare grande l’Inter dopo quasi un decennio di crisi tecnica e societaria. Stiamo parlando dell’ormai ex CEO Alessandro Antonello il cui addio è stato comunicato dalla società: “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Antonello, CEO Corporate, lascia la società per cogliere nuove sfide. Antonello ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo del Club”.

Il manager lombardo dal canto suo ha salutato con particolare affetto l’intero pianeta nerazzurro: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso indimenticabili questi dieci anni in nerazzurro. Dai dipendenti ai calciatori, dai tecnici ai dirigenti, dagli sponsor ai fornitori. Sono stato orgoglioso di aver fatto parte di questo straordinario club”.