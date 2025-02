Ufficiale, “Il nuovo Stadio nel 2028”: comunicato a sorpresa l’ok, i tifosi della Roma esultano

Importanti novità giungono in casa Roma in merito al progetto del nuovo stadio di proprietà che dovrebbe aprire i battenti tra tre anni

Le ultime 24 ore dl mercato di gennaio si sono rivelate in casa Roma molto più movimentate del previsto. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha definito tre operazioni in entrata che regalano a Claudio Ranieri qualche alternativa di un certo interesse.

Si tratta di giocatori in gran parte da scoprire, in particolare il terzino sinistro olandese Salah-Eddine e il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath, arrivati proprio in extremis e accolti da una dose massiccia di scetticismo.

A risollevare, almeno parzialmente, il morale dei tifosi giallorossi è giunta una notizia tanto inattesa quanto gradita, un aggiornamento significativo in merito al progetto del nuovo stadio di proprietà del club capitolino.

Il nuovo impianto tutto giallorosso sorgerà, o per meglio dire dovrebbe sorgere, nel quartiere di Pietralata situato nel quadrante est della Capitale. Il presidente Dan Friedkin dopo aver accantonato il progetto portato avanti dalla precedente proprietà americana ha messo la sua firma su un’operazione da circa un miliardo di euro.

Stadio della Roma, arriva l’annuncio a sorpresa: pronto nel 2028

Un piano tanto ambizioso quanto decisivo per il futuro della Roma e che dovrebbe vedere la luce prima di quanto si potesse immaginare. Ad annunciare la data esatta dell’apertura del nuovo impianto giallorosso è stato uno dei massimi dirigenti del calcio italiano.

È doveroso intanto sottolineare come per far ripartire l’iter amministrativo che porterà al via libera definitivo da parte delle istituzioni locali sia imprescindibile la presentazione del progetto definitivo, una mossa che i Friedkin dovrebbero compiere entro il mese di febbraio.

Stadio Roma, non ci sono più dubbi: i tifosi possono esultare

A scatenare l’entusiasmo dei tifosi romanisti è il nuovo presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli. “Ho incontrato allo stadio Olimpico il presidente Fifa, Infantino, e il sindaco di Roma, Gualtieri, che ci ha assicurato che la Roma nel 2028 disputerà le sue partite nel nuovo stadio“.

L’annuncio, decisamente a sorpresa ed è arrivato nel corso dell’assemblea elettiva della FIGC che ha portato alla rielezione alla presidenza federale per il terzo mandato consecutivo di Gabriele Gravina. Un risultato ampiamente scontato. Lo stesso Gravina poi ha confermato quanto già detto da Simonelli: “La prima pietra dello stadio della Roma sarà posta tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027“.