ADDIO dal NAPOLI: pazzesco Antonio Conte I De Laurentiis lo scopre in piena notte: è già finita

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli è già in bilico. Il tecnico salentino non è soddisfatto del mercato di gennaio fatto dalla società

Antonio Conte aveva fiutato il pericolo a cui poteva andare incontro il Napoli in questo mercato di gennaio: “La sessione di gennaio non mi piace per niente, spero finisca presto“. È finito alla mezzanotte del 3 febbraio e i timori espressi dal tecnico leccese hanno puntualmente preso forma e sostanza.

L’ex commissario tecnico della Nazionale sapeva evidentemente che il suo pupillo Khvicha Kvaratskhelia avrebbe lasciato il capoluogo campano di lì a poco per trasferirsi al Paris Saint Germain.

Conte però sperava che almeno una parte cospicua degli oltre 70 milioni di euro incassati dalla dolorosa cessione dell’attaccante georgiano sarebbero stati reinvestiti per comprare un sostituto all’altezza. Niente di tutto questo.

Alla fina la montagna ha partorito un topolino; sulla carta l’arrivo in prestito dal Milan di Noah Okafor non può colmare il vuoto lasciato da uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto della storia azzurra.

Antonio Conte-De Laurentiis, drastica rottura: cosa sta succedendo

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha imbastito almeno un paio di trattativa di spessore ma sia il Manchester United per Garnacho che il Borussia Dortmund per Adeyemi hanno avanzato richieste economiche secondo il Napoli fuori mercato.

Conte aveva chiesto anche un difensore di qualità ma anche in questo caso per strappare alla Fiorentina la prima scelta di Conte, il giovane Pietro Comuzzo, servivano 40 milioni di euro che De Laurentiis non ha voluto spendere.

Napoli, a giugno salta tutto? Le parole non lasciano dubbi

Conte non avrebbe affatto preso bene la strategia al ribasso del club, tanto che secondo qualche giornalista vicino all’allenatore leccese tra cinque mesi potrebbe accadere di tutto, compresa una clamorosa e definitiva rottura con il presidente De Laurentiis.

L’ex direttore di Tuttosport ed editorialista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘, ha ipotizzato lo scenario peggiore per i tifosi del Napoli: “Conte non lo dirà mai esplicitamente, ma c’è il rischio che si crei tensione con la dirigenza – ha spiegato De Paola –. Alla luce di un mercato così deficitario l’ex CT azzurro prenderà le sue decisioni al termine della stagione. Fece così alla Juventus litigando con Marotta, si ricordano tutti della famosa frase del ristorante. Potrebbe davvero succedere di tutto, senza escludere nulla“.