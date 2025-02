Siamo nei guai, abbiamo bisogno di te: DEL PIERO chiamato d’urgenza in sede I La proposta della vita è arrivata: incontro e accordo

Alex Del Piero potrebbe tornare nel calcio come dirigente. Negli ultimi giorni si vocifera di un’intesa imminente. I tifosi sono in delirio

Da qualche anno è un apprezzato commentatore televisivo sulle frequenze satellitari di Sky Sport, in particolare delle gare di Champions League. Ma se potesse realizzare i suoi sogni, perché a cinquant’anni si può ancora sognare, Alessandro Del Piero tornerebbe a guardare il calcio da addetto ai lavori.

Diciannove anni trascorsi con una sola maglia, quella bianconera della Juventus: dal 1993 al 2012 Pinturicchio ha legato il suo destino professionale alle vicende del club bianconero nel quale ha conosciuto sia il dolce e inebriante sapore del trionfo che l’amaro calice della sconfitta e dell’umiliante retrocessione in Serie B.

Quando in quella drammatica (sportivamente intesa) estate del 2006 dalla Torino bianconera era partito un vero e proprio di esodo verso altri club italiani e stranieri, Del Piero decise di rimanere senza esitazioni.

Lui insieme ai pochi big rimasti come Buffon, Camoranesi, Nedved e Trezeguet costituì la struttura portante, la spina dorsale della squadra che fece immediato ritorno in Serie A con Didier Deschamps in panchina.

Alex Del Piero, il ritorno in grande stile: la firma è a un passo

Mai e poi mai Pinturicchio immaginava che qualche anno dopo la dirigenza juventina avrebbe deciso unilateralmente di porre fine a una delle più belle storie d’amore che il calcio abbia espresso negli ultimi trent’anni.

Niente rinnovo di contratto in quella primavera del 2012 per Del Piero che al termine di quella stagione, peraltro coincisa con il primo dei nove scudetti consecutivi conquistati dai bianconeri sotto la presidenza di Andrea Agnelli.

Del Piero, ci siamo quasi? Ecco tutta la verità

In cuor suo però Alex ha sempre sognato di tornare a casa sua, nella squadra per la quale ha giocato e sputato sangue diciannove anni e per la quale tifa fin da bambino. Fino ad ora però neanche la spinta della grande massa dei tifosi bianconeri era servita a convincere la proprietà a riportarlo all’interno del club. Se non che qualche giorno fa una voce iniziata a circolare proprio in ambienti vicini agli Elkann ha mandato in estasi i sostenitori juventini.

“John Elkann ha contattato Del Piero per parlare di un suo ingresso in società“, questa la ‘bomba’ rimbalzata sui social e che ha scatenato il panico. Complice il momento molto difficile attraversato dalla Juventus l’azionista di maggioranza del gruppo Exor avrebbe così deciso di affidarsi a Del Piero per riportare entusiasmo nell’ambiente e tra gli stessi calciatori. Ad oggi però non risultano incontri andati in scena tra il nipote dell’Avvocato Agnelli e l’ex capitano. I tifosi comunque non smettono di sognare…